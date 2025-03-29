На севере Москвы пятилетняя девочка утонула в водоеме около частного дома
На севере Москвы пятилетняя девочка упала в водоем около частного домовладения на Новосходненском шоссе и утонула. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
«Сегодня пятилетняя девочка упала в водоем, расположенный около частного домовладения на Новосходненском шоссе. Малолетняя скончалась», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что, по предварительным данным, девочка с родителями находилась в гостях. Когда взрослые оставили ее на непродолжительное время без присмотра, она упала в водоем и не смогла самостоятельно из него выбраться.
В ведомстве отметили, что установление всех обстоятельств и проведение процессуальной проверки будет контролировать Головинская межрайонная прокуратура.
В Череповецком районе Вологодской области 29 марта три человека погибли, провалившись под лед озера Колоденское. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что на лед вышли четыре человека, один из которых смог выбраться самостоятельно.