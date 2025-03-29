Премьер-министр Дании заявила о планах посетить Гренландию в апреле
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в начале следующего месяца посетит Гренландию для переговоров с новым правительством. Об этом 29 марта сообщило агентство Reuters.
«Я с нетерпением жду продолжения тесного и доверительного сотрудничества между Гренландией и Данией», — говорится в заявлении государственного деятеля, которое предоставило агентство.
Переговоры пройдут со 2 по 4 апреля на фоне интереса США к контролю над островом.
Ранее 29 марта президент США Дональд Трамп опубликовал видеоролик о дружбе Америки и Гренландии. В нем утверждается, что теперь Гренландия якобы сталкивается «с новой угрозой со стороны России и Китая».