Реклама
Прямой эфир
Армия
Расчеты гаубиц М-46 уничтожили технику и боевиков ВСУ на харьковском направлении
Армия
В Индии стартовало российско-индийское военно-морское учение «Индра Нэви – 2025»
Армия
Экипажи Су-25 нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в курском приграничье
Мир
WP сообщила об обеспокоенности Киева новыми условиями сделки с США по ископаемым
Общество
Белоусов поздравил сотрудников юрслужбы ВС РФ с профессиональным праздником
Общество
Синоптики спрогнозировали потепление до +14 градусов в Москве 29 марта
Мир
Путин выразил премьеру Мьянмы соболезнования в связи с землетрясением
Мир
Рубио заявил о намерении реорганизовать USAID к 1 июля
Мир
Reuters сообщило об увольнении оставшихся сотрудников USAID в июле и сентябре
Мир
Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине транша в размере $400 млн
Мир
Бразильская конфедерация футбола сообщила об увольнении тренера нацсборной
Армия
Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ на александро-калиновском направлении
Мир
В МИД Ирана сообщили о прошедших переговорах с Европой по ядерной программе
Спорт
Футболисты клуба «Крылья Советов» обыграли «Локомотив» со счетом 5:1 в матче РПЛ
Мир
Карни выступил против сотрудничества Канады и России в Арктике
Армия
Расчеты САУ «Гиацинт-С» поразили позиции ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
Число зарегистрированных афтершоков после землетрясения в Мьянме выросло до 77

Трамп опубликовал видеоролик о дружбе США и Гренландии

0
EN
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Американский президент Дональд Трамп 28 марта опубликовал видеоролик о дружбе США и Гренландии. Соответствующий материал появился на его странице в соцсети X (бывш. Twitter).

В ролике рассказывается про дружбу между народами Соединенных Штатов и Гренландии, приводится в пример период Второй мировой войны, в который гренландцы и американцы вместе защищали Гренландию от атак нацистов.

При этом в ролике утверждается, что теперь Гренландия якобы сталкивается «с новой угрозой со стороны России и Китая».

Даром нужна: зачем вице-президент США отправился в Гренландию
Безопасность в Арктике надо строить через диалог и взаимодействие, считают в РФ

Американский президент 26 марта заявил, что присоединение Гренландии к США необходимо для обеспечения национальной и международной безопасности. При этом он признался, что не знает, есть ли желание войти в состав Соединенных Штатов у жителей Гренландии, но отметил, что «их необходимо убедить» стать американскими гражданами.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025