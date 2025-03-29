Трамп опубликовал видеоролик о дружбе США и Гренландии

Американский президент Дональд Трамп 28 марта опубликовал видеоролик о дружбе США и Гренландии. Соответствующий материал появился на его странице в соцсети X (бывш. Twitter).

В ролике рассказывается про дружбу между народами Соединенных Штатов и Гренландии, приводится в пример период Второй мировой войны, в который гренландцы и американцы вместе защищали Гренландию от атак нацистов.

При этом в ролике утверждается, что теперь Гренландия якобы сталкивается «с новой угрозой со стороны России и Китая».

Американский президент 26 марта заявил, что присоединение Гренландии к США необходимо для обеспечения национальной и международной безопасности. При этом он признался, что не знает, есть ли желание войти в состав Соединенных Штатов у жителей Гренландии, но отметил, что «их необходимо убедить» стать американскими гражданами.