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СМИ сообщили о желании Киева внести изменения в новое соглашение по ресурсам

Bloomberg: Киев хочет добиться инвестиций от США в рамках сделки по ресурсам
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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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Украинские власти хотят попросить США внести изменения в новую версию договора по ресурсам, которую администрация президента США Дональда Трампа официально передала Киеву 28 марта. Об этом 29 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации Bloomberg, киевские официальные лица провели видеозвонок, во время которого хотели получить разъяснения по поводу 58-страничного документа и узнать о возможности внести изменения, включая обещание увеличить инвестиции в украинскую экономику со стороны США.

По словам источника, американская сторона согласилась с опасениями украинской по поводу противоречий некоторых положений документа целям Украины о вступлении в Европейский союз.

Также уточняется, что предстоит еще много согласований и работы, прежде чем украинская сторона отправит США свои конкретные предложения по поправкам.

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Ранее 29 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина не сможет принять новые условия сделки с США по ресурсам. По данным издания, новое соглашение теперь предоставляет Вашингтону не только доступ к редкоземельным металлам Украины, но и возможность извлекать выгоду из экономических проектов Киева в сфере металлов, нефти, газа и других природных ресурсов.

28 марта депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявил, что украинская сторона официально подтвердила получение от США нового проекта соглашения о недрах. Со стороны Украины никто в разработке соглашения не участвовал, им занимались только Соединенные Штаты, добавил он.

27 марта газета Financial Times отметила, что Украина не оценила новое предложение США по ископаемым, вследствие чего вряд ли подпишет соглашение. Сделка может подорвать суверенитет Киева, а также вывести всю прибыль за рубеж, что усилит зависимость Украины от Вашингтона, говорилось в материале.

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