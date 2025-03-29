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СМИ сообщили о крупных тратах США на борьбу с мигрантами и наркотрафиком
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СМИ сообщили о крупных тратах США на борьбу с мигрантами и наркотрафиком

CNN: США потратили более $300 млн на борьбу с мигрантами и наркотрафиком
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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
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Крупная военная миссия администрации президента США Дональда Трампа на южной границе, направленная на сокращение иммиграции наркотрафика, уже обошлась США более чем в $300 млн. Об этом 29 марта сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в министерстве обороны страны.

По информации CNN, на 12 марта 2025 года администрация Трампа потратила $328 млн, о чем минобороны проинформировало американские власти в начале месяца.

Сообщается, что только за первый месяц пребывания Трампа в должности президента Пентагон потратил около $250 млн на депортационные рейсы, развертывание тысяч дополнительных военнослужащих армии США и увеличение числа заключенных в тюрьме Гуантанамо.

Представитель министерства обороны заявил, что если расходы останутся на том же уровне, то к концу 2025 года их сумма может оставить более $2 млрд.

Другой представитель минобороны заявил, что новая администрация не строит конкретных планов, а просто тратит деньги.

Уточняется, что, по данным Северного командования армии США, по состоянию на 1 марта на границе находились около 9 тыс. военных, которые «в основном строят баррикады, устанавливают колючую проволоку и в целом просто стоят».

Боль и убыль: США потратили как минимум $2 млн на депортацию мигрантов
В Пентагоне подтвердили «Известиям» использование для этого военных самолетов С-17 — один час их эксплуатации стоит более $19 тыс.

После прихода к власти 20 января Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.

16 марта суд округа Колумбия потребовал остановить массовые депортации мигрантов из США, осуществляемые на основании «Закона о врагах-иностранцах» 1798 года.

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