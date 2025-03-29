Сотрудники ФСБ начали расследование о возможном применении «звуковой пушки» в Сербии
Представители ФСБ России приступили к расследованию возможного применения «звуковой пушки» во время протестов в Белграде 15 марта. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 29 марта.
«Они пробудут здесь несколько дней, семь или восемь, а затем выступят со своей позицией и вокруг «звуковой пушки», чтобы мы могли развеять еще больше лжи», — приводит слова Вучича газета «Вечерние новости».
Президент Сербии объяснил, что сотрудники ФСБ помогут показать, как обвиняющие власть в использовании «звуковой пушки» вводят население в заблуждение.
26 марта замглавы правительства Сербии Александр Вулин заявил, что рассчитывает на приезд в Белград представителей ФСБ РФ. Тогда Вулин подчеркнул, что Федеральная служба безопасности России является одной из самых эффективных спецслужб в мире.
Первые сообщения о якобы применении «звуковой пушки» в столице Сербии появились 15 марта. Тогда протестующие на улице Краля Милана услышали шум, который обеспокоил демонстрантов.