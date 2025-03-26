Сербия пригласила ФСБ расследовать обвинения в применении «звуковой пушки»
Замглавы правительства Сербии Александр Вулин рассчитывает на приезд в Белград представителей ФСБ России, которые помогут прояснить вопрос о якобы имевшем место применении «звуковой пушки» во время протестов в сербской столице 15 марта. Об этом 26 марта он заявил во время выступления в эфире Радио и телевидения Сербии.
«Ожидаю, что делегация специалистов одной из важнейших спецслужб мира — ФСБ РФ — вскоре прибудет в Белград, и они выступят с ясной позицией о том, что произошло на протесте 15 марта», — подчеркнул Вулин.
По словам вице-премьера, властям Сербии нечего скрывать.
Политик подчеркнул, что для Сербии важно сохранять хорошие отношения с Россией, которую он назвал «братской и союзнической страной». Вулин также отметил, что не сомневается в российских спецслужбах и их разведывательных возможностях.
Антиправительственные протесты в Сербии начались в ноябре 2024 года. Поводом для них стала гибель 15 человек в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад. После трагедии министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич ушел в отставку.
Первые сообщения о якобы имевшем место применении «звуковой пушки» в столице Сербии появились 15 марта. Тогда протестующие на улице Краля Милана услышали шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны.
Позже, 17 марта, премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил о готовности привлечь российские и американские спецслужбы к расследованию якобы применения сотрудниками правоохранительных органов звукового оружия для разгона протестов.