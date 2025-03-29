Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о крупных тратах США на борьбу с мигрантами и наркотрафиком
Мир
Власти Мьянмы сообщили о повреждении нефтепроводов и ЛЭП из-за землетрясения
Общество
В России впервые БПЛА пролетел между регионами по правилам гражданской авиации
Армия
Глава ДНР сообщил о боях в окрестностях Красноармейска
Мир
СМИ усомнились в шансах на подписание сделки по ресурсам между США и Украиной
Мир
Матвиенко указала на ценность дружеских отношений России и Туркмении
Мир
Сотрудники ФСБ начали расследование о возможном применении «звуковой пушки» в Сербии
Армия
ВС России освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области
Мир
Более 100 российских спасателей прибыли в Мьянму для оказания помощи
Мир
Напавший на прохожих с ножом в Амстердаме мужчина оказался гражданином Украины
Спорт
Футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» в матче РПЛ
Общество
В Rutube опровергли блокировку платформы в Турции
Мир
Имамоглу предложил турецким властям провести суд над ним в прямом эфире
Мир
В Дании заявили о планах закупить сотни морских мин для усиления обороноспособности
Армия
В Минобороны заявили о наращивании ВСУ количества атак на энергоинфраструктуру РФ
Мир
Экс-посол Украины заявил о проигрыше Киева и Вашингтона на переговорах в Эр-Рияде
Мир
СМИ узнали о подписании Хегсетом документа о сокращении штата минобороны США

СМИ узнали о подписании Хегсетом документа о сокращении штата минобороны США

Bloomberg: Хегсет подписал документ о сокращении персонала минобороны США
0
EN
Фото: REUTERS/Basilio Sepe
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Глава Пентагона Пит Хегсет подписал меморандум, направленный на сокращение гражданской рабочей силы министерства обороны США, на фоне стремления администрация американского президента Дональда Трампа к сокращению расходов. Об этом 29 марта сообщил Bloomberg со ссылкой на ведомство.

«Конечным результатом станет сокращение количества гражданских должностей с полной занятостью», — говорится в заявлении американского минобороны.

Отмечается, что в феврале 2025 года ведомство США объявило о планах уволить от 5 до 8% своего штата, а Хегсет подтвердил решимость присоединиться к кампании Трампа по сокращению федеральной рабочей силы. В настоящее время в Пентагоне работают около 950 тыс. гражданских лиц, что говорит о том, что сокращения могут затронуть до 76 тыс. человек.

Дыхание рецессии: почему рухнул американский фондовый рынок
Администрация Трампа готова допустить в США экономический спад — чем быстрее, тем лучше

Телеканал NBC сообщил 25 марта о росте числа ищущих работу госслужащих из-за сокращений департаментом эффективности правительства. Экономист сайта Indeed Кори Штале рассказал, что подобного не происходило после президентской инаугурации и назначений в администрацию. За февраль число публикуемых заявлений о поиске работы госслужащими США взлетело на 60 процентных пунктов, уточнил он.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025