СМИ узнали о подписании Хегсетом документа о сокращении штата минобороны США

Глава Пентагона Пит Хегсет подписал меморандум, направленный на сокращение гражданской рабочей силы министерства обороны США, на фоне стремления администрация американского президента Дональда Трампа к сокращению расходов. Об этом 29 марта сообщил Bloomberg со ссылкой на ведомство.

«Конечным результатом станет сокращение количества гражданских должностей с полной занятостью», — говорится в заявлении американского минобороны.

Отмечается, что в феврале 2025 года ведомство США объявило о планах уволить от 5 до 8% своего штата, а Хегсет подтвердил решимость присоединиться к кампании Трампа по сокращению федеральной рабочей силы. В настоящее время в Пентагоне работают около 950 тыс. гражданских лиц, что говорит о том, что сокращения могут затронуть до 76 тыс. человек.

Телеканал NBC сообщил 25 марта о росте числа ищущих работу госслужащих из-за сокращений департаментом эффективности правительства. Экономист сайта Indeed Кори Штале рассказал, что подобного не происходило после президентской инаугурации и назначений в администрацию. За февраль число публикуемых заявлений о поиске работы госслужащими США взлетело на 60 процентных пунктов, уточнил он.