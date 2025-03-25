СМИ сообщили о росте числа ищущих работу госслужащих из-за сокращений DOGE

Беспрецедентное количество американских госслужащих ищут новую работу после сокращений, проводимых департаментом эффективности правительства (DOGE). Об этом 25 марта сообщил телеканал NBC со ссылкой на статистику портала для поиска работы Indeed.

«В то время как DOGE перестраивает федеральные агентства, новый отчет, опубликованный во вторник сайтом Indeed, показывает, что число работников, ищущих новую работу, резко возросло. Согласно данным отчета, количество заявлений на работу от работников агентств, на которые нацелена DOGE, выросло на 75% по сравнению с 2022 годом», — говорится в материале.

Экономист портала Кори Штале рассказал телеканалу, что подобного не происходило после президентской инаугурации и назначений в администрацию. Так, за февраль число публикуемых заявлений о поиске работы госслужащими США взлетело на 60 процентных пунктов, уточнил он.

21 марта федеральный суд США временно запретил Службе социального обеспечения передавать департаменту государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска доступ к конфиденциальным данным американских граждан.

Позднее, 23 марта, сообщалось, что спустя всего два месяца президентского срока Дональда Трампа американский лидер уже борется более чем с 150 исками, оспаривающими его политические решения. В частности, в судах оспариваются и масштабные увольнения государственных служащих.