Дыхание рецессии: почему рухнул американский фондовый рынок

Фондовый рынок США пережил очередной «черный понедельник», с сильнейшим обвалом основных индексов с 2022 года. Больше всего пострадали акции технологических компаний, которые до этого были основными драйверами роста. Одной из главных причин обвала стали переживания инвесторов по поводу возможной рецессии в США. Вероятность такового исхода пока составляет от 20% до 40%, но постоянно растет, по мнению аналитиков. Причин у рецессии крупнейшей экономики мира в 2025 году может быть сразу несколько, но вкупе с непростым положением дел у других глобальных лидеров эффект способен стать таким, что захлестнет весь мир. Подробности — в материале «Известий».

Медведи возвращаются

10 марта состоялся крупнейший спад котировок на американском рынке акций за последние два с половиной года — последний раз такое случилось в сентябре 2022-го. Индекс Dow Jones, сводный для акций 30 самых больших публичных корпораций Америки, обвалился почти на 900 пунктов, или 2,08%. Более широкий индекс S&P 500 упал на 2,7%. А высокотехнологичный Nasdaq опустился сразу на 4%.

В последний месяц на биржах США вообще сложилась неприятная ситуация. Общие потери в рыночной капитализации по сравнению с февральским пиком составили $4 трлн. Состояние богатейших американцев вроде Джеффа Безоса и Илона Маска обрушилось на десятки миллиардов долларов. Хотя официально медвежий рынок всё еще не объявлен, это может случиться в любой момент.

Фото: Global Look Press/Arne Dedert

Происходящий на американских рынках спад вполне ожидаем и не является каким-то «черным лебедем». У этого процесса есть множество причин. В частности, называется политика администрации Трампа в отношении торговых пошлин, которая подорвала уверенность в завтрашнем дне у американского бизнеса. Многие компании сейчас прогнозируют сокращение прибыли в ближайшие кварталы, что неизбежно сказывается на цене акций. Однако только это не может объяснить падение котировок: в конце концов, застрельщиками процесса являются акции технологических организаций (Tesla, Amazon, Nvidia и т.д.), а они от импортных тарифов зависят весьма умеренно.

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Другой причиной является неизбежная коррекция после долгого масштабного роста. Хотя американские компании сейчас получают впечатляющие прибыли, их оценка объективно завышена. Соотношение стоимости акций к прибыли на пике (P/E) составляло почти 25х, что по историческим меркам слишком много. Для сравнения, бумаги компаний ЕС торгуются на уровне 12x, а российский рынок идет совсем уж по дешевке — около 4x. У такой разницы есть и объективные причины, но даже с их учетом американские фирмы выглядят переоцененными.

Наконец, непосредственной причиной обвала последних дней стала откровенность высших лиц США насчет экономического спада в стране. К примеру, президент Дональд Трамп уклонился от вопроса про рецессию и, более того, намекнул на утвердительный ответ, заявив, что экономике Америки в ближайшее время придется испытать «некоторые сложности» ради долгосрочного выигрыша. Что характерно, обычно официальные лица до последнего отрицают возможность реализации «р-слова», но в этот раз всё довольно откровенно.

Да здравствует рецессия

Почему США грозит рецессия, хотя еще несколько месяцев назад таких предположений не делалось? Прежде всего вспоминаются тарифы Трампа. Здесь они куда более к месту. Для Китая пошлины уже дважды повышались на 10%. 25-процентные тарифы с апреля получат Мексика и Канада, а вскоре очередь может дойти до Евросоюза и остального мира. Это значит, что позиции иностранных поставщиков на американском рынке резко ослабнут. Но трудно будет и самим американцам, поскольку большая часть их промышленности так или иначе зависит от иностранного сырья или частей. К примеру, большие убытки грозят автомобилестроителям.

Другой вид активности новой республиканской администрации также повышает вероятность рецессии. К всеобщему удивлению, Трамп поставил задачу сократить бюджетные расходы при помощи департамента государственной эффективности и других мер. А это означает, что фискальный стимул, на котором в последние годы ехала американская экономика, будет постепенно выдыхаться.

Фото: REUTERS/Craig Hudson

Действительно, США достигли при Джо Байдене неплохого экономического роста — около 3% в год, но это было обеспечено бюджетными дефицитами, превышавшими 5–6% на протяжении нескольких лет подряд. Фактически экстренная политика поддержки экономики превратилась в каждодневную норму. Серьезная попытка такое исправить быстро приведет к серьезной «ломке».

Не меньшие проблемы для показателей роста экономики может вызвать и антимигрантская программа США. Дело даже не столько в сокращении рабочей силы, сколько в потребительской активности. Население США росло в последние годы за счет массовой миграции. Мигранты, будучи в подавляющем большинстве молодыми людьми, тратили всё, что зарабатывали — или получали от государства, что давало стимул всей экономики. Хотя большинство американцев от этого мало выигрывали, рост продолжался, и компании могли на этом зарабатывать.

Наконец, ключевой момент — уже упомянутое спокойствие Трампа и его команды по факту возможной рецессии. Министр финансов Скотт Бессент, как и Трамп, считает, что спад может стать «детоксом» для американской экономики. Впечатляющий контраст с предыдущими администрациями, которые были готовы тратить любые деньги (не говоря уж о словесных интервенциях), лишь бы избежать кризиса.

Чем хуже, тем лучше

Линия поведения американского правительства выглядит удивительной — но только на первый взгляд. Своя логика в ней есть. Трамп, Бессент и другие представители финансовых властей, видимо, считают, что рецессия всё равно неизбежна. А значит, лучше ее подтолкнуть и переждать спад в начале электорального цикла. Тем более что так будет гораздо легче свалить ее причины на предыдущую администрацию (и в этом тоже будет немалая доля правды).

Наконец, обвал рынков и спад в экономике приводят (что мы сейчас и наблюдаем) к росту котировок государственных облигаций (трежерис), то есть облегчают рефинансирование американского долга. И в этом случае Белый дом остается в выигрыше. Соответственно, задача всего лишь в том, чтобы сделать посадку экономики управляемой и не допустить, чтобы рецессия превратилась в депрессию. Хотя в нынешней нестабильной ситуации ничего гарантировать нельзя.

Фото: Global Look Press/Jimin Kim

Для остального мира американская рецессия станет очень плохой новостью. США — крупнейший потребитель планеты. Если их экономика сократится в придачу к введению тарифов, ориентированным на экспорт в Америку странам станет тяжело вдвойне.

Кроме того, спад в Америке накладывается и на другие трудности в мире. Китай прямо сейчас сталкивается с дефляцией, то есть постпандемийное восстановление буксует. Европа вроде бы воспрянула духом после объявления Германии о возможности принятия пакета на инфраструктуру на сумму до €800 млрд. Но эта щедрость может вызвать ненамеренные последствия в виде нового европейского долгового кризиса — доходности облигаций по всему ЕС взмыли вверх от одного только заявления потенциального канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Фото: Global Look Press/Liu Yanan

России нужно будет в такой обстановке внимательно следить за ценами на сырье, которые почти наверняка упадут. Спад спроса окажется тяжелым грузом для российской экономики. Некоторой компенсацией этого снижения станет разве что усиление дефляционных процессов в остальном мире, которые неизбежно будут импортированы в РФ, ослабляя инфляционное давление.