МО показало кадры удара «Геранями» по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Российские военные атаковали пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области дронами «Герань-2». Кадры 29 марта распространило Минобороны РФ.
Удар был нанесен четырьмя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по пункту временной дислокации десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Басы Сумской области, уточнили в ведомстве.
Ранее 29 марта в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Веселовка в Сумской области. Помимо этого, российские бойцы нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ, в том числе президентской.