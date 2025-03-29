ВС России освободили населенный пункт Веселовка в Сумской области
Российские военные освободили населенный пункт Веселовка в Сумской области. Об этом 29 марта сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Веселовка Сумской области», — говорится в заявлении министерства.
Помимо этого, российские бойцы нанесли поражение формированиям пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе президентской, в районах населенных пунктов Олешня, Гуево и Горналь в приграничье Курской области.
Артиллерия, оперативно-тактическая и армейская авиация российских войск поразили личный состав и технику противника на упомянутых территориях курского приграничья, а также около населенных пунктов Басовка, Великая Рыбица, Беловоды, Юнаковка, Варачино, Журавка, Владимировка, Водолаги, Запселье, Кияница, Локня, Могрица, Новая Сечь, Новониколаевка, Веселовка, Ободы, Садки, Груновка, Храповщина и Яблоновка Сумской области.
Накануне, 28 марта, в Минобороны РФ сообщили, что экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М ликвидировал бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области. Летчики оказали поддержку с воздуха подразделениям группировки войск «Север», успешно поразив все заданные цели. После выполнения боевой задачи вертолеты провели отстрел тепловых ловушек и вернулись на аэродром вылета.