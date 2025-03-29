Тело пропавшей 13-летней девочки нашли в лесу в Тверской области
Тело 13-летней девочки, пропавшей 21 марта в районе деревни Рязаново, нашли в лесу в Тверской области. По данному факту возбуждено уголовное дела. Об этом 29 марта сообщил Следственный комитет (СК) России в Telegram-канале.
Тело обнаружили в лесном массиве в районе СНТ «Ручеек» Калининского муниципального округа с признаками насильственной смерти.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемого в совершении преступления задержали. Им оказался 34-летний житель Калининского муниципального района.
В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Щербинке 18 марта обнаружили тела восьмилетнего мальчика и семилетней девочки в пруду. Признаков насильственной смерти не было выявлено. Согласно предварительным данным, дети провалились под лед. В результате им не удалось самостоятельно выплыть, они утонули.