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Тело пропавшей 13-летней девочки нашли в лесу в Тверской области

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Фото: t.me/sledcom_press
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Тело 13-летней девочки, пропавшей 21 марта в районе деревни Рязаново, нашли в лесу в Тверской области. По данному факту возбуждено уголовное дела. Об этом 29 марта сообщил Следственный комитет (СК) России в Telegram-канале.

Тело обнаружили в лесном массиве в районе СНТ «Ручеек» Калининского муниципального округа с признаками насильственной смерти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемого в совершении преступления задержали. Им оказался 34-летний житель Калининского муниципального района.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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В Щербинке 18 марта обнаружили тела восьмилетнего мальчика и семилетней девочки в пруду. Признаков насильственной смерти не было выявлено. Согласно предварительным данным, дети провалились под лед. В результате им не удалось самостоятельно выплыть, они утонули.

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