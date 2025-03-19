В Щербинке в пруду обнаружили тела двух детей
В Щербинке обнаружили тела восьмилетнего мальчика и семилетней девочки в пруду. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры города Москвы.
Отмечается, что тела нашли вечером 18 марта. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла под контроль установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Согласно предварительным данным, дети вышли на лед водоема, после чего провалились под него. В результате им не удалось самостоятельно выплыть и они утонули.
Прокуратура Москвы напомнила о необходимости информирования детей о мерах безопасности. Она также отметила, что следует рассказывать об опасности льда.
Ранее, 17 марта, Главное управление МЧС по Республике Татарстан сообщило об утоплении двух рыбаков. По данным ведомства, мужчины провалились под лед.