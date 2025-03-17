В Татарстане два рыбака провалились под лед и утонули
В Татарстане два рыбака провалились под лед и утонули. Об этом 17 марта сообщило Главное управление МЧС по Республике.
«Два рыбака провалились под лед и утонули в Мензелинском районе», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что два рыбака на реке Каме в девяти километрах от города Мензелинск провалились под лед. Прибывшие на судне спасатели на воздушной подушке извлекли из воды и передали сотрудникам полиции тела погибших.
Ранее, 8 марта, в подмосковных Химках утонул ребенок. Отмечается, что очевидцы сумели спасти одного ребенка, девочка убежала домой. Тело второй достали спасатели.