Прощание с оператором «Звезды» Пановым проходит в Нижнем Новгороде
Прощание с погибшим оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым 29 марта проходит в храме в честь Всех Святых в Нижнем Новгороде.
В этом городе Панов начинал свою профессиональную деятельность, он работал в телекомпаниях «Волга» и «Кремль», освещал работу нижегородского футбольного клуба. На телеканал «Звезда» он пришел в декабре 2019 года.
Венок с траурной лентой в цветах российского триколора прислал президент России Владимир Путин. Он установлен рядом с венками от коллег с Пятого канала, МИЦ «Известия» и самого телеканала «Звезда». Проститься с Пановым пришли родные и близкие, коллеги из Нижнего Новгорода и Москвы.
Прощание с водителем «Звезды» Александром Сиркели проходит во Владимирской области. На траурной церемонии возложены венки от Владимира Путина, «Звезды» и коллег водителя. Руководство телеканала подало ходатайство о присвоении Сиркели ордена Мужества посмертно.
Начальник автотранспортной службы телеканала Михаил Терешков охарактеризовал Сиркели как ответственного работника, который подходил к своим обязанностям добросовестно.
Ранее, 24 марта, стало известно о гибели Панова и Сиркели в ЛНР. Они работали на одних съемках вместе с корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком, который тоже погиб.
Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.