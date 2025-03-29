ВСУ потеряли за сутки более 190 военных в Курской области
За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили свыше 190 военных на курском направлении. Об этом 29 марта сообщили в Минобороны РФ.
«Уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, три миномета, а также шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов», — говорится в заявлении ведомства.
За всё время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 70 тыс. военнослужащих. Операция по уничтожению вооруженных формирований Украины продолжается, добавили в Минобороны.
Ранее 29 марта в ведомстве сообщили, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в Курской области. Уточнялось, что атака была проведена с помощью неуправляемых авиационных ракет.