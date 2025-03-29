Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд вынес решение в пользу Долиной по искам певицы и покупательницы ее квартиры
Армия
ВС России освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области
Мир
Власти Таиланда классифицировали землетрясение как крупномасштабное бедствие
Мир
МЧС РФ направило в Мьянму два самолета для ликвидации последствий землетрясения
Экономика
В ЦБ РФ указали на рост эмиссии карт «Мир» в 1,4 раза за 2024 год
Мир
Трамп заявил о планах США оказать Мьянме помощь в связи с землетрясением
Мир
Путин выразил премьеру Мьянмы соболезнования в связи с землетрясением
Мир
Рубио заявил о намерении реорганизовать USAID к 1 июля
Мир
Reuters сообщило об увольнении оставшихся сотрудников USAID в июле и сентябре
Мир
Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине транша в размере $400 млн
Мир
В ЕС заявили о планах ограничить импорт сельхозпродукции с Украины с июня
Мир
В МИД Ирана сообщили о прошедших переговорах с Европой по ядерной программе
Спорт
Футболисты клуба «Крылья Советов» обыграли «Локомотив» со счетом 5:1 в матче РПЛ
Мир
Гуцул назвала возбужденное против нее дело политическим
Мир
В Таиланде зарегистрировали более 50 афтершоков после землетрясения в Мьянме
Мир
Вэнс уличил власти Дании в неспособности обеспечить защиту Гренландии
Мир
В Молдавии приостановили лицензию телеканала TVC21
Сюжет:

Экипажи Су-25 нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в курском приграничье

0
EN
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационным вооружением по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы опубликовало 29 марта Минобороны РФ.

Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям.

После выполнения боевых задач экипажи осуществили противоракетный маневр, задействовали тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Согласно разведывательным данным, все обозначенные цели были уничтожены.

Глубокая переподготовка: как воюют моряки-подводники в зоне СВО
Офицеры, служившие на субмаринах, достойно показали себя на полях сражений

В этот же день расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» поразил ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ в Запорожской области. Затем бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ продолжили ведение радиолокационной разведки.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025