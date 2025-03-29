Экипажи Су-25 нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в курском приграничье
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационным вооружением по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы опубликовало 29 марта Минобороны РФ.
Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям.
После выполнения боевых задач экипажи осуществили противоракетный маневр, задействовали тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Согласно разведывательным данным, все обозначенные цели были уничтожены.
В этот же день расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» поразил ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ в Запорожской области. Затем бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ продолжили ведение радиолокационной разведки.