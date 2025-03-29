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В Дании заявили о планах закупить сотни морских мин для усиления обороноспособности

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Фото: TASS/IMAGO
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Дания закупит несколько сотен морских мин для усиления возможностей страны во внутренних водах в рамках оборонной стратегии НАТО. Об этом 29 марта заявил министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

«Приобретение нескольких сотен морских мин укрепляет нашу оборону во внутренних водах Дании. Это имеет решающее значение в свете нынешней ситуации в области политики безопасности, где географическое положение Дании играет центральную роль», — приводит его слова официальный сайт минобороны страны.

Начальник военно-морского командования Дании Сорен Кьельдсен добавил, что морские мины должны помочь укрепить обороноспособность Дании в условиях «неопределенности в Балтийском море». Поставка ожидается в 2027–2029 годах.

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26 марта стало известно о том, что в Дании на авиабазе Скалструп создали подразделение средств противовоздушной обороны для защиты страны.

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