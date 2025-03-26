В Дании разработали подразделение сил ПВО для наземной обороны
В Дании на авиабазе Скалструп открыли подразделение средств противовоздушной обороны (ПВО) для наземной защиты страны. Об этом 26 марта сообщается в пресс-релизе датского минобороны на сайте.
«Ситуация в сфере политики безопасности говорит о необходимости ускорить наращивание боевой мощи Вооруженных сил Дании. Создание наземной противовоздушной обороны в Дании является абсолютно приоритетной оперативной потребностью», — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
При этом рассматривается экстренное приобретение наземных систем ПВО управлением материально-технического обеспечения и военным ведомством. Сообщается, что подразделение станет штаб-квартирой наземной противовоздушной обороны Дании.
Кроме того, в составе воздушного командования будет создано крыло противовоздушной обороны, которое будет отвечать за дальнейшее планирование, организацию и реализацию. Отмечается, что подобные меры станут важным элементом для укрепления Вооруженных сил страны.
Ранее, 24 марта, газета Financial Times сообщила, что союзники США в Европе и Азии задумались о собственном ядерном оружии. Согласно данным издания, среди рассматриваемых стран — Германия, Южная Корея и Япония. Каждое из этих государств способно в кратчайшие сроки разработать ядерное оружие.