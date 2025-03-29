СМИ указали на необходимость ЕС отказаться от плана по вводу войск на Украину
Европейским странам следует пересмотреть свой план, который предполагает отправку войск на Украину. Об этом 28 марта заявила журналистка Дженнифер Каванна.
«Европа должна отказаться от ошибочного стремления сформировать «перестраховочные силы» и вместо этого сосредоточиться на гораздо более вероятном и реальном исходе для Украины: вооруженном нейтралитете», — приводит ее слова портал Unherd.
Согласно его данным, вооруженный нейтралитет не предоставит Украине возможность размещения иностранных войск на ее территории.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 марта заявил, что европейские лидеры показывают себя политически несостоятельными мечтателями, когда предлагают разместить миротворцев на украинской территории. Он отметил, что на Западе уже говорят даже о двух миротворческих миссиях: одна будет на границе Украины с Евросоюзом и НАТО, а другая включит в себя военных из стран Глобального Юга.
Позднее, 26 марта, президент Хорватии Зоран Миланович исключил участие солдат своей страны в потенциальном размещении европейского вооруженного контингента на Украине.