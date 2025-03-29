Дерматолог посоветовала россиянам наносить солнцезащитный крем в любую погоду

Солнцезащитный крем следует наносить даже в пасмурные дни, так как солнечные лучи могут оказывать разрушительное воздействие на кожу, провоцируя ожоги, преждевременное старение и возникновение раковых клеток. Об этом 29 марта рассказала RT эксперт рынка НТИ «Хелснет», заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии СамГМУ, кандидат медицинских наук Антонина Арсеньева.

Дерматолог выделила два вида солнцезащитных кремов: физические и химические. Первые, минеральные, создают на поверхности кожи барьер, отражающий и рассеивающий ультрафиолетовые лучи. Они также являются гипоаллергенными, но часто требуют повторного нанесения, так как легко стираются. Химические крема нейтрализовывают влияние ультрафиолетового излучения, поглащая его и преобразуя в тепловую энергию. Но такой вид может вызывать раздражение или аллергию.

Арсеньева уточнила, что SPF-крем является эффективным средством для защиты от ультрафиолетового излучения. Чем выше показатель, тем дольше можно находиться на солнце без риска ожога. Но при выборе средства следует учитывать фототип кожи, чем она светлее, тем выше должен быть уровень SPF. Для нахождения летом в городе достаточно использовать SPF 30–50, а для морского отдыха нужно не менее SPF 50. В межсезонье или дождливую погоду в городе можно использовать SPF 15–20.

«Для защиты от солнца и профилактики фотостарения этого вполне достаточно. Причем наносить крем стоит даже в том случае, если вы планируете провести день в помещении или офисе. Некоторые ошибочно полагают, что солнечные лучи не проникают через стекло, но это не так. Это же касается и туч. Даже в пасмурные дни до 80% ультрафиолетовых лучей всё еще могут проникать сквозь легкий облачный покров и достигать кожи», — отметила Арсеньева.

Дерматолог посоветовала наносить солнцезащитный крем после утренних уходовых процедур перед нанесением декоративной косметики, которая также может содержать SPF для дополнительной защиты кожи.

Эксперт по здоровой коже, соруководитель клиники косметологии Василина Миронова рассказала 28 марта, что некоторым людям опасно подвергать кожу воздействию солнца. В группе риска находятся люди с белой кожей, видимыми расширенными сосудами, онкологической предрасположенностью, а также те, кому назначены сильнодействующие препараты.

Также не стоит загорать тем, кто страдает сахарным диабетом, инфекционными процессами на коже и новообразованиями, пигментацией, уточнила она.