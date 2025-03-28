Эксперт указала на опасность загара для некоторых людей

Эксперт по здоровой коже, соруководитель клиники косметологии Василина Миронова рассказала, кому летом опасно подвергать кожу воздействию солнца.

В беседе с aif.ru в пятницу, 28 марта, специалист рассказала, с наступлением лета и повышением солнечной активности людям с определенными заболеваниями и особенностями кожи стоит соблюдать осторожность. Так, ультрафиолетовое излучение ускоряет фотостарение, в группе риска люди с белой кожей, видимыми расширенными сосудами, онкологической предрасположенностью, а также те, кому назначены сильнодействующие препараты.

С особенной осторожностью к пребыванию на солнце стоит относиться тем, кто принимает ретиноловые комплексы, гормональные контрацептивы, антибиотики: они повышают фоточувствительность кожи.

Не стоит загорать тем, кто страдает сахарным диабетом, инфекционными процессами на коже и новообразованиями, пигментацией.

Миронова напомнила, что слишком высокие температуры вместе с сухим воздухом ускоряют обезвоживание кожи, усиливают выделение кожного сала и проявление воспалений. Это может привести к появлению акне и обострению угревой болезни.

Специалист посоветовала тщательно очищать кожу, плотные кремы заменять на легкие флюиды, чаще использовать термальную воду. Также летом необходимо пить больше воды.

Ранее визажист Юлия Москвичева рассказала, что тональный крем не способен дать необходимую защиту для кожи от воздействия ультрафиолетовых лучей, поэтому лучше нанести под него средство с SPF (солнцезащитным фактором). По словам Москвичевой, следует приобрести средство с содержанием уровня SPF 30 и выше для города и SPF 50, например, для пляжа. Наносить его нужно после уходовой косметики и до тонального крема.