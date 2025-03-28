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Эксперт указала на опасность загара для некоторых людей

Эксперт Миронова: загорать не стоит людям с диабетом
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Фото: Global Look Press/Ute Grabowsky
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Эксперт по здоровой коже, соруководитель клиники косметологии Василина Миронова рассказала, кому летом опасно подвергать кожу воздействию солнца.

В беседе с aif.ru в пятницу, 28 марта, специалист рассказала, с наступлением лета и повышением солнечной активности людям с определенными заболеваниями и особенностями кожи стоит соблюдать осторожность. Так, ультрафиолетовое излучение ускоряет фотостарение, в группе риска люди с белой кожей, видимыми расширенными сосудами, онкологической предрасположенностью, а также те, кому назначены сильнодействующие препараты.

С особенной осторожностью к пребыванию на солнце стоит относиться тем, кто принимает ретиноловые комплексы, гормональные контрацептивы, антибиотики: они повышают фоточувствительность кожи.

Не стоит загорать тем, кто страдает сахарным диабетом, инфекционными процессами на коже и новообразованиями, пигментацией.

Миронова напомнила, что слишком высокие температуры вместе с сухим воздухом ускоряют обезвоживание кожи, усиливают выделение кожного сала и проявление воспалений. Это может привести к появлению акне и обострению угревой болезни.

Специалист посоветовала тщательно очищать кожу, плотные кремы заменять на легкие флюиды, чаще использовать термальную воду. Также летом необходимо пить больше воды.

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Ранее визажист Юлия Москвичева рассказала, что тональный крем не способен дать необходимую защиту для кожи от воздействия ультрафиолетовых лучей, поэтому лучше нанести под него средство с SPF (солнцезащитным фактором). По словам Москвичевой, следует приобрести средство с содержанием уровня SPF 30 и выше для города и SPF 50, например, для пляжа. Наносить его нужно после уходовой косметики и до тонального крема.

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