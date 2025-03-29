Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала о жизни в рязанской деревне

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, переехавшая в деревню в Рязанской области, рассказала 28 марта о своем опыте сельской жизни. Она назвала деревню «совершенно другим миром» и призналась, что именно в ней обрела свою Россию.

«Деревня — это совсем другой мир. <...> Я нашла свою Россию, которая представляет собой малую часть большого. Это маленькая деревня, маленькая жизнь», — заявила она в передаче «Русский ковчег» в эфире телеканала «СПАС».

При этом Кнайсль признала, что благодаря своим финансовым возможностям находится в деревне в более комфортных условиях. Так, она сообщила, что имеет автомобиль, поэтому ей не нужно ходить пешком за продуктами.

Кроме того, экс-глава МИД Австрии выразила мнение, что деревни могли бы становиться более оживленными, поскольку сейчас существует множество профессий, позволяющих работать удаленно, не покидая сельской местности.

Летом 2023 года экс-глава внешнеполитического ведомства Австрии рассказала «Известиям», что ей пришлось покинуть Австрию, так как она работает с Россией. Австрийские дипломаты хотели отозвать гражданство дипломата, из-за того что она преподает в российском университете. В августе 2023 года она поселилась в деревне Петрушово в Рязанской области.

В марте 2024 года Кнайсль сообщила, что окончательно переехала в РФ, потому что это свободная страна. Она также уточнила, что хотела бы построить дом на востоке страны для постоянного проживания там.