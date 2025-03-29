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WP сообщила об обеспокоенности Киева новыми условиями сделки с США по ископаемым

WP: проект сделки по ресурсам похож на репарации Киева после поражения США
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Новые условия соглашения по полезным ископаемым между Киевом и Вашингтоном выглядят как репарации Украины после поражения США. Об этом 28 марта сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Новый проект соглашения, сказал один высокопоставленный чиновник, выглядит так: «Украина была в состоянии [конфликта] с США, проиграла, [была] захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации», — говорится в материале издания.

Также отмечается, что новый документ рассматривает всю поддержку США киевскому режиму в ходе украинского конфликта как долг, который должен быть погашен с процентами из доходов от сделки.

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) 28 марта сообщил, что украинская сторона официально подтвердила получение от США нового проекта соглашения о недрах. Он добавил, что со стороны Украины никто в разработке соглашения не участвовал, им занимались только США.

Газета Financial Times 27 марта отметила, что Украина не оценила новое предложение США по ископаемым, вследствие чего вряд ли подпишет соглашение. Как отмечает издание, сделка может подорвать суверенитет Украины, а также вывести всю прибыль за рубеж. Это усилит зависимость Киева от Вашингтона, говорится в материале.

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