ABC сообщил о падении легкомоторного самолета на авиашоу в Австралии
Во время авиашоу «Авалон» в Австралии разбился легкомоторный самолет Pitts Special, пилот госпитализирован. Об этом 28 марта сообщил телеканал ABC.
«Пилот <...> в возрасте около 50 лет был доставлен в больницу Альфреда в Мельбурне с тяжелыми травмами», — говорится в публикации.
Уточняется, что разбившийся самолет был одним из четырех, участвовавших в показательных выступлениях на авиашоу.
Два самолета Alpha Jet Dassault и Dornier французской пилотажной группы Patrouille de France 25 марта столкнулись и разбились, выполняя тренировочный полет в небе на востоке Франции. На кадрах видно, что два самолета столкнулись во время выполнения группового виража. Трое пилотов вовремя катапультировались. Им оказана помощь аварийно-спасательных служб.