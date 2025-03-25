Два самолета группы Patrouille de France столкнулись на востоке Франции

Два самолета Alpha Jet Dassault и Dornier французской пилотажной группы Patrouille de France столкнулись и разбились, выполняя тренировочный полет в небе на востоке Франции. Об этом 25 марта сообщил министр обороны республики Себастьен Лекорню.

«Авария с участием двух альфа-джетов патруля Франции на репетициях только что произошла на востоке Франции. Мобилизуется помощь, и обеспечивается координация между МВД и вооруженными силами», — заявил он в социальной сети Х (бывш. Twitter).

На кадрах, опубликованных телеканалом Puissance Télévision, видно, что два самолета столкнулись во время выполнения группового виража. Отмечается, что трое пилотов вовремя катапультировались. Им оказана помощь аварийно-спасательных служб.

По данным портала, один из самолетов врезался в бункерах компании Calin в Сен-Дизье, а другой, предположительно, находится в канале.

Ранее, 23 марта, во время авиашоу в Южно-Африканской Республике (ЮАР) разбился турбореактивный самолет. По данным местного портала News24, пилот не выжил. Причина крушения не уточняется.