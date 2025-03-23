В ЮАР во время авиашоу разбился турбореактивный самолет
Во время авиашоу в Южно-Африканской Республике (ЮАР) разбился турбореактивный самолет, пилот не выжил. Об этом в субботу, 22 марта, сообщил местный портал News24.
«На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как самолет, по всей видимости, Impala Mk1, поднимается, переворачивается в воздухе, а затем падает на землю, после чего загорается», — передает портал.
Когда местная спасательная служба прибыла на место падения самолета, то обнаружила обломки, охваченные огнем.
Причина крушения не уточняется.
17 февраля пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту Торонто. Уточнялось, что полиция города проводила расследование на месте происшествия, а парамедики организовывали площадку для работы за пределами взлетно-посадочной полосы (ВПП). Позднее сообщалось, что насчитывалось как минимум 18 пострадавших после крушения.