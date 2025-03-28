В МИД Ирана сообщили о прошедших переговорах с Европой по ядерной программе
Новый раунд переговоров между Ираном и Великобританией, Германией, Францией по ядерной программе и снятию санкций с Тегерана состоялся в Женеве в четверг, 27 марта. Об этом 28 марта сообщил глава МИД Ирана Эсмаил Багаи.
«Новый раунд переговоров был проведен на уровне экспертов в Женеве в четверг с целью обсуждения и обмена мнениями по различным аспектам вопроса как в области отмены санкций, так и в ядерной сфере», — говорится в сообщении МИД Ирана в Telegram-канале.
В МИД Ирана 23 марта назвали нынешнюю форму ядерной сделки нежизнеспособной. 19 марта портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон установил срок два месяца для заключения новой ядерной сделки с Тегераном. Уточнялось, что пока неясно, начинается отсчет двухмесячного срока с момента доставки письма или с момента начала переговоров.
Кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман 24 марта в разговоре с «Известиями» отметил, что эскалация вокруг Ирана будет расти в ближайшие месяцы — США могут нанести удары по ядерным объектам ближневосточного государства.
Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф 23 марта заявил, что США могут начать военный конфликт с Ираном, если альтернативные пути преодоления разногласий между государствами не принесут эффекта. По его словам, США будут и дальше настаивать на недопустимости для Ирана иметь ядерное оружие и вести разработки в этом направлении.