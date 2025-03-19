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Трамп установил срок для заключения новой ядерной сделки с Ираном

Axios: Трамп установил срок в два месяца для заключения ядерной сделки с Ираном
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Фото: REUTERS/Win McNamee
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Вашингтон установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки с Тегераном. Об этом говорится в письме президента США Дональда Трампа иранскому верховному лидеру Али Хаменеи, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«В письме президента Трампа верховному лидеру Ирана Али Хаменеи был установлен срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки», — говорится в материале.

Уточняется, что пока неясно, начинается ли отсчет двухмесячного срока с момента доставки письма или с момента начала переговоров. Но если Иран отвергнет призыв Трампа и не пойдет на переговоры, шансы на военные действия США или Израиля против ядерных объектов Ирана резко возрастут, добавили в публикации.

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17 марта Трамп заявил, что Иран будет нести ответственность за атаки, совершаемые йеменскими хуситами. По его словам, именно Тегеран стоит за вооружением и финансированием хуситов, а также организацией их действий.

В свою очередь, Иран отверг обвинения Трампа якобы в причастности республики к атакам йеменских хуситов. Кроме того, иранская сторона пригрозила США последствиями в случае проявления агрессии.

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