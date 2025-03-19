Трамп установил срок для заключения новой ядерной сделки с Ираном
Вашингтон установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки с Тегераном. Об этом говорится в письме президента США Дональда Трампа иранскому верховному лидеру Али Хаменеи, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
«В письме президента Трампа верховному лидеру Ирана Али Хаменеи был установлен срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки», — говорится в материале.
Уточняется, что пока неясно, начинается ли отсчет двухмесячного срока с момента доставки письма или с момента начала переговоров. Но если Иран отвергнет призыв Трампа и не пойдет на переговоры, шансы на военные действия США или Израиля против ядерных объектов Ирана резко возрастут, добавили в публикации.
17 марта Трамп заявил, что Иран будет нести ответственность за атаки, совершаемые йеменскими хуситами. По его словам, именно Тегеран стоит за вооружением и финансированием хуситов, а также организацией их действий.
В свою очередь, Иран отверг обвинения Трампа якобы в причастности республики к атакам йеменских хуситов. Кроме того, иранская сторона пригрозила США последствиями в случае проявления агрессии.