Футболисты клуба «Крылья Советов» обыграли «Локомотив» со счетом 5:1 в матче РПЛ
Самарская футбольная команда клуба «Крылья Советов» обыграла московский «Локомотив» в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 28 марта в Самаре на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» и завершилась со счетом 5:1.
В составе победителей отличились защитник Доминик Ороз (2-я минута), нападающий Иван Сергеев (4-я минута и 49-я минута), полузащитник Иван Олейников (32-я минута) и защитник Гленн Бейл (40-я минута). Гленн Бейл на 62-й минуте также забил автогол.
По итогам матча «Крылья Советов» поднялись на 10 строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице с 40 очками.
В следующем туре 5 апреля «Локомотив» примет петербургский «Зенит», а «Крылья Советов» в тот же день дома сыграют с казанским «Рубином».
Московский «Спартак» 16 марта впервые с ноября 2017 года выиграл у петербургского «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ со счетом 2:1. Победу команде принес дубль люксембургского полузащитника Кристофера Мартинса, который отличился на 47-й и 90-й минутах. Голом в составе гостей на 84-й минуте отметился полузащитник Луис Энрике.