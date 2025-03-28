На низком рестарте: главные интриги 22-го тура РПЛ

Российская премьер-лига возвращается после почти двухнедельной паузы. В пятницу, 28 марта, программу 22-го тура откроют в Самаре, где «Крылья Советов» примут на своем поле московский «Локомотив». Основное внимание зрителей будет приковано к продолжающейся чемпионской гонке трех команд — «Краснодара», «Спартака» и «Зенита». И, конечно же, не будем забывать о борьбе за выживание, там конкуренция не ниже, чем у лидеров. Подробнее обо всех главных событиях предстоящего тура — в материале «Известий».

«Краснодар» – «Факел»

Все матчи лидирующей тройки пройдут в один день — 30 марта. Причем порядок выступления аналогичен положению команд в таблице: сначала сыграет «Краснодар», затем «Спартак», а потом «Зенит».

Команда Мурада Мусаева находится в комфортной ситуации, идя на первом месте с трехочковым запасом по сравнению с ближайшими преследователями, «Спартаком» и «Зенитом». Однако единоличное лидерство в турнирной таблице — еще не повод расслабляться. Как бы сложно ни было, но «Факелу» надо всеми силами спасаться (сейчас воронежцы находятся на «смертельно опасном» 15-м месте, отставая от зоны переходных матчей на четыре очка), поэтому «быкам» будет непросто. Как показывает практика, именно в матчах с андердогами и добывается потенциальное чемпионство. К тому же можно вспомнить и матч первого круга в Воронеже, где «Краснодар» не сумел одержать победу, сыграв вничью 0:0.

При этом 2025 год в чемпионате черно-зеленые начали без поражений: ничья с «Крыльями Советов» и две победы — над «Пари НН» и «Ростовом». Учитывая комфортный календарь, есть все шансы продлить свою победную серию до четырех матчей. А потом игра с «Зенитом» в гостях...

Что касается «Факела», то дела у команды идут неважно: текущая серия поражений в РПЛ составляет четыре матча (включая 0:1 от аутсайдера, «Оренбурга»), а последняя победа и вовсе была добыта 18 октября, в игре с «Ахматом» (и то в добавленное к матчу время + благодаря пенальти до этого). А тут еще и пошли слухи о возможном увольнении Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера воронежцев, однако инсайдер Иван Карпов ранее сообщил, что таких планов в клубе нет, поскольку «далеко не факт, что новый тренер сделает с командой мощный скачок». Так или иначе, в то, что «Факелу» удастся набрать очки во встрече с «Краснодаром», верится с трудом. Но в жизни всегда есть место сенсации.

«Ахмат» – «Спартак»

У «Спартака» ситуация примерно схожая с «Краснодаром». Но, наверное, даже посложнее. В ближайшем туре красно-белым тоже предстоит сыграть с одним из кандидатов на вылет — «Ахматом». Однако грозненцы, как кажется, имеют чуть ли не наивысшие шансы избежать не только прямого вылета, но и стыков. Подопечные Сергея Ташуева неплохо завершили предыдущий год, уйдя на зимний перерыв с ничьей в матче с московским «Динамо» и победой над «Оренбургом», и так же хорошо продолжили выступать в новом году, обыграв «Рубин» и разойдясь миром с «Локомотивом» и «Химками». А тут еще и условное преимущество домашнего поля, ведь издавна для многих топ-команд выезд в Грозный не сулит легкой прогулки. К тому же в первом круге «Ахмат» уже отобрал очки у «Спартака», сыграв 0:0 в Москве.

С эмоциональной точки зрения «Спартаку» может быть проще после победы над «Зенитом» в прошлом туре, хотя уже прошло определенное время и надо двигаться дальше, не оглядываясь назад. В любом случае команда Деяна Станковича довольно уверенно идет по дистанции, одержав восемь побед в последних 10 матчах. При этом до успеха в матче с «Зенитом» красно-белые умудрились проиграть менее сильному сопернику, «Рубину». И как раз на выезде. Так что «Ахмат» точно не сдастся без боя.

— Мне очень нравится, как играет сейчас «Спартак», команда борется за лидерство, недавно у нее была длинная победная серия, — сказал «Известиям» нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе, ранее выступавший за красно-белых — Мне будет очень интересно поиграть против него. Команда играет ярко, видно, что парни бьются изо всех сил, у них сильное нападение. Но мы хотим победить. Для этого надо забить больше, чем они, что мы и собираемся сделать. Считаю, что нам это по силам. Мы очень хорошо подготовились на зимних сборах, объединились в крепкий коллектив и бьемся в каждом матче. Все ребята чувствуют, что могут биться на равных с любым соперником, поэтому очень уверенно играем.

«Зенит» – «Рубин»

Малозначимый факт перед туром: «Зенит» — единственный среди основных претендентов на чемпионство, кто сумел обыграть своего соперника по ближайшему туру в первом круге. Дело было во втором туре, и тогда «Зенит» разгромил «Рубин» в Казани со счетом 4:0. Тогда, на старте, петербуржцы сметали буквально всех на своем пути, и во многом это получалось благодаря оверперформансу Максима Глушенкова, забившего семь мячей в четырех матчах.

Сейчас времена изменились. Кому-то кажется, что «Зенит» «уже не тот», но сухая статистика действительно дает повод задуматься о состоянии действующих чемпионов России. В пяти последних матчах команда Сергея Семака потерпела три поражения (причем два из них были дома и подряд, от не самых грозных соперников — «Крыльев Советов» и «Акрона»), включая принципиальную встречу со «Спартаком» на «Лукойл Арене», а также сыграла вничью с ЦСКА на своем поле. Обыгран был только «Факел», но и то не без последствий (вспоминаем удаление бразильского полузащитника Вендела за неприличный жест).

А тут еще и пошли различные слухи вокруг Глушенкова, который мало того что существенно снизил уровень своей результативности, так еще и якобы начал конфликтовать с Семаком. Всё это успешно опровергается, хотя как известно, не бывает дыма без огня. Возможно, это сигнал, что в «Зените» сейчас не всё так хорошо, как хотелось бы. А тут еще и давление в связи с предстоящим празднованием столетнего юбилея, а команда при этом рискует не стать чемпионом...

Отчасти ситуацию для «Зенита» может упростить тот факт, что глобально «Рубину» уже ничего не надо: еврокубков нет, до тройки (и даже до пятерки, скорее всего) не дотянут, да и ниже первой восьмерки вряд ли опустятся, не говоря уже о каких-либо стыках и вылете. Можно спокойно доигрывать сезон, играя в свое удовольствие. А так можно и на победу замахнуться. Хотя есть ощущение, что после поражения от «Спартака» и всех последующих историй «Зенит» будет очень зол, и попытается выплеснуть всю энергию на поле. Не исключено, что матч завершится и разгромной победой сине-бело-голубых.

Что еще будет в туре

Матч «Крылья Советов» – «Локомотив», которым откроется предстоящий тур, тоже может получиться событийным. Каждая из команд решает свои задачи.

«Крыльям» важно сохранить прописку в РПЛ без стыковых матчей, а математически самарцы могут опуститься даже в зону прямого вылета, поэтому им крайне важно набирать максимум очков в оставшихся матчах — конкуренты точно не дадут расслабиться, а внизу битва не слабее, чем за титул.

Что касается «Локомотива», то они, может, и вряд ли уже поборются за чемпионство (хотя отставание от первого места «всего» шесть очков), но за медали еще точно есть резон сражаться. А тут еще и соперник, который не побеждал в чемпионате с начала декабря (четыре тура подряд).

Московское «Динамо» всё еще тоже грезит о «пьедестале» (на данный момент — минус четыре очка от третьего места). А в соперниках у бело-голубых — главный претендент на вылет, «Оренбург». Спастись команде Владимира Слишковича будет крайне сложно, но теоретически шансы еще не потеряны. В прошлом туре, например, оренбуржцы победили впервые с первого тура (когда сенсационно был обыгран «Спартак») — пострадал «Факел». Но пока что отставание от зоны стыков составляет приличные семь очков. Желательно одержать еще минимум три победы, но при этом чтобы и ближайшие конкуренты в борьбе за сохранение прописки активно теряли очки.

Матч «Химки» – «Пари НН» можно назвать центральным, если рассматривать только нижнюю часть таблицы. Такие игры обычно называют «за шесть очков». Сейчас «Химки» — 11-е с 20 очками, а нижегородцы — 13-е с 19 очками. Так что стоит ожидать яркой игры с борьбой с обеих стороны.

— Мы играли в марте два матча с конкурентами — очень хорошо, что не проиграли им, — отметил в разговоре с «Известиями» нападающий «Химок» Резиуан Мирзов. — Один матч выиграли у «Факела» (1:0), один не проиграли с «Ахматом» (1:1). Нормальный результат. Хотелось бы лучшего, но имеем, что есть. Очень важно теперь не хуже выступить в двух ближайших турах, поскольку это тоже матчи с прямыми конкурентами — дома с «Нижним», потом едем в Махачкалу к «Динамо». Надо набрать максимум очков, но главное в этих играх — не проигрывать. Это самое главное. За счет чего избежали спада на фоне финансовых проблем клуба? Люди в «Химках» собрались поигравшие. Уже много что повидали в своей жизни, через многое прошли. Поэтому все выходят делать свою работу — это сыграло ключевую роль в результатах. Если бы были какие-то молодые и неопытные игроки, которые бы думали только о том, что всё плохо, то могли появиться большие проблемы. А так у нас собралась команда с опытом, которая в первую очередь концентрируется на игре и достижении хороших результатов.

Матч ЦСКА – «Динамо» Махачкала крайне важен прежде всего для южных гостей. Армейцы сейчас занимают комфортное шестое место с минимальными шансами как на медали, так и на место вне топ-8 (хотя минус пять очков от третьего место еще оставляют хоть какую-то надежду на медальное чудо). А вот «Динамо» надо укреплять свою безопасную позицию: махачкалинцы сейчас располагаются на 10-й строчке, набрав 21 очко, однако от 14-го места их отделяют всего три очка. А это уже стыки и риски вылететь. Так что такая высокая плотность внизу обязывает подопечных Хасанби Биджиева продолжать набирать очки. Ничья, в принципе, тоже будет неплохим результатом для динамовцев в этом матче.

Завершит программу 22-го тура вынесенная на понедельник встреча между «Акроном» и «Ростовом». Команды соседствуют в турнирной таблице, однако расстояние между ними немаленькое. Ростовчане опережают тольяттинцев на пять очков. Конечно, очки «Акрону» еще пригодятся, чтобы быть максимально уверенными в гарантированном участии в РПЛ на следующий сезон (от зоны стыков «Акрон» оторвался на шесть очков), но с точки зрения достижений команда максимум может рассчитывать на седьмое-восьмое место. И для этого надо убирать ближайшего конкурента. У «Ростова» же ситуация примерно такая же, только чуть лучше — за риски скатиться в стыки практически можно не переживать, но закрепиться в первой восьмерке наверняка хотелось бы. А так потенциальные итоговые позиции — как у «Акрона».