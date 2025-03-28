Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд вынес решение в пользу Долиной по искам певицы и покупательницы ее квартиры
Армия
ВС России освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области
Мир
Власти Таиланда классифицировали землетрясение как крупномасштабное бедствие
Мир
МЧС РФ направило в Мьянму два самолета для ликвидации последствий землетрясения
Экономика
В ЦБ РФ указали на рост эмиссии карт «Мир» в 1,4 раза за 2024 год
Мир
Трамп заявил о планах США оказать Мьянме помощь в связи с землетрясением
Мир
Путин выразил премьеру Мьянмы соболезнования в связи с землетрясением
Мир
Рубио заявил о намерении реорганизовать USAID к 1 июля
Армия
Российские военные освободили Красное Первое в Харьковской области
Мир
Трамп заявил о прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине
Мир
В ЕС заявили о планах ограничить импорт сельхозпродукции с Украины с июня
Общество
На Солнце произошла вспышка высочайшего класса X
Мир
Карни в разговоре с Трампом сообщил о введении Канадой ответных пошлин
Мир
Гуцул назвала возбужденное против нее дело политическим
Мир
В Таиланде зарегистрировали более 50 афтершоков после землетрясения в Мьянме
Мир
Вэнс уличил власти Дании в неспособности обеспечить защиту Гренландии
Мир
В Молдавии приостановили лицензию телеканала TVC21
Сюжет:

Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВФУ на автомобиль в ДНР

Пушилин: мирный житель ранен в результате атаки дрона ВФУ на автомобиль в ДНР
0
EN
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Ясиноватском муниципальном округе Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате атаки дрона-камикадзе вооруженных формирований Украины (ВФУ) пострадал мирный житель. Об этом 28 марта сообщил глава региона Денис Пушилин.

Агрессия со стороны киевского режима осуществлена на дорогу Ясиноватая – Донецк. Пострадавшему мужчине 1984 года рождения оказана квалифицированная медицинская помощь.

«Повреждены жилое домостроение в Никитовском районе Горловки, три объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском (ЛЭП) и Калининском (два промышленных объекта) районах Горловки», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Также повреждения получили четыре автомобиля. По данным главы ДНР, со стороны ВФУ совершены более 10 вооруженных атак с применением ствольной артиллерии калибром 155 мм и ударные БПЛА.

Дистанция конечная: чем могут ответить ВС РФ на дальнобойные разработки Украины
Российские системы ПВО способны нейтрализовать новые вражеские средства поражения повышенной дальности

Пушилин 26 марта сообщил, что три мирных жителя пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ДНР. В Никитовском районе Горловки при атаке БПЛА-камикадзе на рейсовый автобус № 2 тяжелые ранения получил водитель — мужчина 1983 года рождения.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025