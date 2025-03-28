Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВФУ на автомобиль в ДНР
В Ясиноватском муниципальном округе Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате атаки дрона-камикадзе вооруженных формирований Украины (ВФУ) пострадал мирный житель. Об этом 28 марта сообщил глава региона Денис Пушилин.
Агрессия со стороны киевского режима осуществлена на дорогу Ясиноватая – Донецк. Пострадавшему мужчине 1984 года рождения оказана квалифицированная медицинская помощь.
«Повреждены жилое домостроение в Никитовском районе Горловки, три объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском (ЛЭП) и Калининском (два промышленных объекта) районах Горловки», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Также повреждения получили четыре автомобиля. По данным главы ДНР, со стороны ВФУ совершены более 10 вооруженных атак с применением ствольной артиллерии калибром 155 мм и ударные БПЛА.
Пушилин 26 марта сообщил, что три мирных жителя пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ДНР. В Никитовском районе Горловки при атаке БПЛА-камикадзе на рейсовый автобус № 2 тяжелые ранения получил водитель — мужчина 1983 года рождения.