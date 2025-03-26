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Три человека пострадали в результате атак ВСУ на ДНР

Пушилин: три мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Три мирных жителя пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом 26 марта сообщил глава региона Денис Пушилин.

«В Никитовском районе Горловки при атаке БПЛА-камикадзе на рейсовый автобус № 2 тяжелые ранения получил водитель — мужчина 1983 года рождения», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Также отмечается, что в поселке Луганское был травмирован мужчина, родившийся в 1956 году. В поселке Павловка в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса на территории кладбища пострадал мужчина 1981 года рождения.

«Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал Пушилин.

Глава региона уточнил, что со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) совершено около 20 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 мм, в том числе снаряды кассетного типа, и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

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Ранее, 21 марта, сообщалось, что в Харьковской области боевики ВСУ атаковали машину скорой помощи, используя FPV-дрон. Водитель, заметив приближающийся беспилотный летательный аппарат (БПЛА), успел остановиться и спрятаться в укрытии. В результате атаки водитель получил контузию, а сам служебный автомобиль был поврежден осколками.

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