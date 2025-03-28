Возвратный механизм: суд вернул Долиной квартиру, отнятую мошенниками

Хамовнический райсуд Москвы 28 марта принял решение в пользу Ларисы Долиной по делу о ее московской квартире. В августе 2024 года народная артистка стала жертвой мошенников и продала свою недвижимость за 112 млн рублей. Всего Долина потеряла около 180 млн. Если покупательница квартиры не задействована в мошеннической схеме, суд обяжет певицу выплатить ей компенсацию в размере стоимости квартиры, полагают эксперты. Но если же она — недобросовестный покупатель, то певице не придется выплачивать ей деньги. Подробности судебных разбирательств — в материале «Известий».

Почему Ларисе Долиной вернули квартиру

Пятикомнатную квартиру в центре Москвы, которую Лариса Долина летом 2024 года продала под влиянием мошенников, вернули певице. Такое решение 28 марта вынес Хамовнический райсуд столицы.

Тогда злоумышленники убедили народную артистку России продать жилье за 112 млн рублей при рыночной стоимости как минимум в полтора раза выше, а вырученные средства перевести на так называемый безопасный счет. Как сообщали в МВД, преступники позвонили Ларисе Долиной и представились сотрудниками силовых структур.

Фигуранты уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной на заседании Таганского суда Москвы, 24 марта 2025 года Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Они убедили жертву, что с ее квартирой совершаются мошеннические действия, а ей следует «срочно их предотвратить». Чтобы обезопасить недвижимость, певице следовало срочно продать квартиру, а деньги перевести на «безопасный счет». Только так она якобы могла сохранить и деньги, и квартиру, а также помочь сотрудникам правоохранительных органов поймать мошенников. Артистка продала жилье за 112 млн рублей, после чего добавила свои собственные сбережения и отдала преступникам — в итоге певица лишилась 180 млн рублей.

После этого инцидента возбудили уголовное дело о мошенничестве и наложили арест на проданную певицей квартиру. По делу задержано несколько фигурантов, в частности курьер, которая забирала наличные у Ларисы Долиной.

Покупательницей элитной недвижимости выступила дочь топ-менеджера IT-холдинга Полина Лурье. Однако Лариса Долина отказалась передавать новым собственникам ключи и 19 августа 2024 года подала в суд на новую хозяйку квартиры. А та спустя десять дней подала иск на певицу. Народная артистка в иске требовала оспорить «сделку по отчуждению» квартиры. В обосновании говорится, что продажа квартиры прошла «под влиянием заблуждения со стороны третьих лиц».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Полина Лурье в ответном иске требовала выселить певицу из жилого помещения в Хамовниках, пытаясь доказать суду, что она является добросовестным приобретателем.

— Мы не выиграли суд. Но мы планируем подать апелляционную жалобу, — сказала «Известиям» адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.

Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за Ларисой Долиной, сообщили в пресс-службе суда. «В удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении решением суда отказано», — указали там.

Адвокат Долиной Мария Пухова от комментариев отказалась.

Сможет ли Полина Лурье вернуть деньги

Покупательница имеет право обжаловать решение суда и требовать возврата денежных средств, которые она выплатила при покупке квартиры, отметил адвокат Виталий Ульяненко.

В январе 2025 года суд взыскал в пользу Ларисы Долиной более 69 млн рублей в рамках уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы. Вернуть эту сумму Долиной обязали владельцев банковских счетов, на которые поступили похищенные мошенниками средства.

В ситуации, которая произошла с Ларисой Долиной, обращение к нотариусу за консультацией и непосредственное оформление сделки могло бы уберечь потерпевшую, пояснили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Нотариус не удостоверит ни один документ, пока не убедится, что человек принимает решение о заключении сделки не под давлением, — отметили там.

Оплата квартиры через депозитный счет уберегла бы покупателя и продавца от неприятностей, добавили в ФНП. При проведении оплаты таким образом продавцу недвижимости средства поступают, когда происходит переход права собственности и наступают прочие обстоятельства, заранее прописанные в договоре. Например, фактическая передача ключей или снятие с регистрационного учета всех, кто прописан в квартире.

Лариса Долина обязана вернуть Полине Лурье средства за квартиру, если та не является участницей мошеннической схемы, считает юрист Михаил Репринцев.

— Если Полина Лурье добросовестно приобрела жилье, а суд признал сделку купли-продажи недействительной, то может наступить реституция — каждая из сторон должна вернуть всё полученное по сделке другой стороне, — сказал он.

По словам эксперта, если у народной артистки не будет возможности выплатить сумму, запрашиваемую покупательницей квартиры, то приставы могут наложить арест на ее счета и имущество. Изъятие квартиры в счет погашения задолженности вряд ли возможно, добавил юрист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако теоретически Полина Лурье может быть недобросовестным покупателем, полагает юрист из компании «Татаренок и партнеры» Михаил Татаренок. В таком случае, по его словам, Долина не обязана возвращать женщине деньги.

— При наличии доказательств участия Полины Лурье в мошеннической схеме потерпевшая сторона восстанавливается в правах без обязанности компенсировать средства. Ответственность за возврат денег ложится на мошенников, а не на Ларису Долину, — отметил он.

Если певицу обяжут выплатить компенсацию, а денег на ее выплату не хватит, то по решению суда она сможет выплачивать ее в рассрочку, добавил эксперт. Также, по его словам, возможна выплата денег Полине Лурье за счет мошенников после оглашения приговора.