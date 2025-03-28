Минтранс предложил ввести сборы с авиакомпаний для реконструкции аэропортов

Минтранс России предложил ввести с 1 сентября 2025 года инфраструктурный сбор с авиакомпаний для финансирования реконструкции аэропортов. Соответствующий документ опубликовали 28 марта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Сбор на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта взимается ‎в аэропортах, перечень которых устанавливается решением правительства», — сказано в документе.

Изменения могут затронуть Воздушный кодекс РФ.

В апреле прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что не менее 75 аэропортов планируется обновить за шесть лет. На эти цели направят 250 млрд рублей. По его словам, в прошлом году отремонтировали и ввели в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в девяти городах, в том числе в Певеке, Якутске, Благовещенске, Архангельске и Магнитогорске.