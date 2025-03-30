Истребитель разногласий: США захотели поставить Турции F-35

США предлагают Турции разобрать по частям зенитные ракетные системы С-400, купленные у РФ, или же перевезти их на американскую военную базу Инджирлик. Взамен Анкаре предлагают доступ к истребителям F-35 и разморозку экспортных лицензий для секретариата оборонной промышленности Турции, позволяющих проводить закупки американской военной техники. Но всё упирается в позицию Израиля, который считает республику «новой региональной угрозой» и выступает категорически против перевооружения турецких ВВС. Подробности — в материале «Известий».

Истребители в обмен на ракетные системы

«Турция и США ясно продемонстрировали свою политическую волю к устранению препятствий для сотрудничества в оборонной промышленности. Будут проведены технические встречи для решения существующих проблем», — сообщило издание Al-Monitor со ссылкой на источник по итогам переговоров министра иностранных дел Турции Хакана Фидана со своим американским коллегой Марко Рубио в Вашингтоне.

Зенитный ракетный комплекс С-400 Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

Стороны договорились начать технические переговоры, чтобы снять с Турецкой Республики санкции в оборонной сфере, которые Дональд Трамп ввел пять лет назад, во время своего первого президентского срока, в отместку за то, что Анкара приобрела у Москвы зенитные ракетные системы С-400.

Ограничительные меры против Турции действуют в рамках закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Однако в случае если санкции снимут, Анкара может вернуться в американскую программу истребителей пятого поколения F-35 и разморозить лицензии на экспорт оборонной продукции США.

Турция заплатила Соединенным Штатам за самолеты $1,4 млрд, однако поставка истребителей пятого поколения так и не состоялась. Как пояснили тогда в Вашингтоне, «F-35 не может существовать с российской платформой сбора разведданных».

По информации телеканала Fox News, взамен Вашингтон предлагает Анкаре вывести из строя С-400: либо разобрать их по частям, либо транспортировать на американскую базу Инджирлик в Турции.

Ранее турецкие власти отказывались даже рассматривать такую идею. Однако на фоне протестов в Турции из-за ареста оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу Анкара может нуждаться в поддержке из Вашингтона.

Протесты в Анкаре Фото: REUTERS/Huseyin Hayatsever

В США показали, что не против того, чтобы ее оказать. На встрече в Белом доме с недавно утвержденными американскими послами Дональд Трамп выразил свое мнение о Турции, отметив, что это «хорошая страна, и лидер у нее тоже хороший».

Во время беседы с главой турецкого МИДа Хаканом Фиданом госсекретарь США не говорил об обеспокоенности по поводу арестов и подавления массовых протестов в Турции, выказав таким образом Анкаре молчаливую поддержку. При этом в сообщении Госдепа вскользь отмечается, что эта тема поднималась в ходе беседы.

Интересы Израиля

Президент Турции накануне визита Хакана Фидана в Вашингтон заявил, что «американо-турецкие отношения могут обрести новый импульс во время второго президентского срока Дональда Трампа».

По его словам, на прошлой неделе состоялся телефонный разговор с американским коллегой, который «прошел в сердечной атмосфере». Он также добавил, что теперь Анкара и Вашингтон «смогут выйти на новый уровень взаимодействия вопреки трудностям в регионе» и вопреки «лоббистам, которые пытаются отравить сотрудничество двух союзников».

Однако с возможными поставками F-35 не всё так просто. С помощью этих истребителей пятого поколения, малозаметных для радаров, Вашингтон поддерживает качественное военное превосходство Израиля в регионе.

Истребитель F-35 Фото: REUTERS/Marco Garcia/File Photo

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступает против того, чтобы кто-то, кроме Тель-Авива на Ближнем Востоке, получил доступ к F-35. Исключение Израиль готов сделать только для ОАЭ, которая в 2020 году нормализовала связи с ним в рамках «соглашений Авраама».

Отношения между Тель-Авивом и Анкарой испортились в октябре 2023 года. Еще больше они обострились после смены режима в Дамаске, который привел к усилению позиций Турции в Сирии.

Учитывая, что Израиль считает Турцию «новой региональной угрозой», он будет категорически против американских поставок F-35 Анкаре.

Что думают эксперты

Доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков в разговоре с «Известиями» отметил, что из Вашингтона послали Анкаре позитивный сигнал о поддержке.

— Это и встреча Фидана и Рубио, и слова Трампа о «хорошей стране Турции» и «хорошем лидере Эрдогане». К тому же пока протестующие не добиваются своего, а лишь ослабляют турецкую экономику, — уверен политолог.

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева в беседе с «Известиями» отметила, что США и Турция обсуждают вопрос поставок истребителей уже давно.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Philip Reynaers

— Введение этих санкций — своего рода просчет американской администрации. США хотели припугнуть Турцию и удержать ее на коротком поводке, но в реальности только еще больше отдалили от себя и лишний раз убедили в необходимости диверсификации контакта, в том числе в оборонной сфере, — пояснила тюрколог.

По мнению политолога, для Турции возникшая проблема, с одной стороны, была даже выгодна, потому что долгое время тема F-35 оставалась предметом торга.

— Турецкая страна тоже всякий раз припоминала американским партнерам, что, дескать, как вообще так можно относиться к союзнику по НАТО и где тот самый первый шаг с вашей стороны, — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что в ходе недавних переговоров в Вашингтоне в числе прочих поднимался вопрос протестов в защиту оппозиционного политика Экрема Имамоглу. Турция сейчас ищет поддержку в связи со сложной внутриполитической ситуацией и, вероятно, при этом понимая, что протесты поддерживаются в том числе извне, считает аналитик.

По ее мнению, США хотели бы вернуть Анкару «в лоно западного мира».

— И приход новой-старой администрации должен был придать импульс и стереть былые недопонимания. Но, опять же, уповать на Трампа на самом деле не стоит, потому что, напомню, проблемы из-за введения эмбарго и повышения пошлин на турецкие стали, алюминий в 2018 году, обрушившие тогда курс лиры вообще до минимума, начались именно в период его первого президентского срока, — комментирует собеседница.

Фото: Global Look Press/Depo Photos

Сбитнева добавила, что вдобавок ко всему Турция, как всегда, пытается усидеть на двух стульях:

— Ранее ее официальные лица в унисон твердили, что вопрос С-400 — закрытый и никто от систем отказываться не собирается. Но Турция сейчас находится в весьма уязвимом положении. Посмотрим, насколько американским переговорщикам удалось продавить ее в этом вопросе.

Она также добавила, что отношения с Россией тоже важны по многим параметрам, и турецкие власти это хорошо понимают. По мнению эксперта, Москве подобное сближение ничего хорошего не сулит.

— И если даже предположить, что Турция всё же поддалась на провокации, то реакция РФ должна быть жесткой и предельно ясной, поскольку и сам факт подобного сотрудничества со страной, входящей в НАТО, несет в себе определенные риски. А если еще страна-партнер начинает юлить, то, конечно, соответствующая реакция должна быть четко донесена до руководства Турции, — подытожила тюрколог.