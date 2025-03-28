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Госавтоинспекция проведет сплошные проверки водителей в регионах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В пятницу и предстоящие выходные, 28–30 марта, Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки водителей, особое внимание будет уделено поиску нетрезвых автомобилистов. О готовящихся рейдах объявили региональные управления ведомства.

Автоинспекторы проведут профилактические мероприятия на дорогах в Республике Алтай, Ульяновской, Ивановской, Кировской, Калужской, Самарской, Липецкой, Пензенской областях и других регионах страны.

В преддверии выходных дней Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Массовые проверки на российских дорогах для выявления водителей, севших за руль после употребления алкоголя, проводятся в выходные автоинспекторами на постоянной основе.

«Увидев, что человек в нетрезвом виде сел за руль, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге, не оставайтесь равнодушными — сообщите об этом в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции обязательно примут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения», — сказал «Известиям» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

Он подчеркнул, что управление транспортным средством в нетрезвом виде недопустимо и ставит под угрозу жизни не только самого водителя, севшего за руль после употребления алкоголя, но и его пассажиров, а также других участников дорожного движения.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения, равно как и отказ от медицинского освидетельствования, влечет за собой лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и крупный штраф. Кроме того, в ряде случаев за эти деяния водителю грозит уже уголовная ответственность.

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Ранее в этот день сообщалось, что в Госдуме подготовили законопроект, которым предлагается в три раза увеличить размер штрафа за парковку автомобилей на тротуаре. Штраф должен вырасти с 1 тыс. до 3 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — с 3 тыс. до 5 тыс. рублей, считают депутаты.

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