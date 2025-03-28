В Госдуме предложили втрое увеличить штрафы за парковку на тротуарах

В Госдуме подготовили законопроект, которым предлагается в три раза увеличить размер штрафа за парковку автомобилей на тротуаре. Штраф должен вырасти с 1 тыс. до 3 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — с 3 тыс. до 5 тыс. рублей, считают депутаты от ЛДПР. Об этом в пресс-службе партии сообщили ТАСС 28 марта.

Как рассказал лидер партии Леонид Слуцкий, в ближайшее время законопроект будет направлен на заключение правительства РФ, а после внесен на рассмотрение в Госдуму. Депутаты уверены, что текущие штрафы за парковку на тротуаре потеряли актуальность, поскольку норма была установлена еще в 2011 году.

Глава партии обратил внимание, что автомобилисты регулярно бросают машины на тротуарах, поперек пешеходных дорожек, преграждая входы в подъезды. Жильцы вынуждены обходить препятствия по проезжей части. Особенный дискомфорт это доставляет женщинам с колясками, детям и пожилым людям.

«Зачастую таким наплевательским отношением к окружающим грешат владельцы дорогих иномарок, чей карман не обеднеет от небольшого штрафа, сумма которого меньше, чем за оплату двух часов стоянки в центре Москвы в будний день», — заявил Слуцкий.

26 марта сообщалось, что Госдума отклонила законопроект, который предполагал предоставить регионам РФ возможность вводить скидку на штраф за неоплату парковки. Законопроект был внесен в Госдуму еще в июле прошлого года. Им предлагалось внести изменения в КоАП и дать право регионам вводить 50-процентную скидку на оперативную оплату штрафа (в течение 20 дней после вынесения) за нарушение правил пользования платными парковками.