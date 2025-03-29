«Урок» начинается: Борисов меняет рэп на школу, Шерлок находит дочь

В День смеха зрителей онлайн-кинотеатров ждет комедия «Актерище» о противостоянии кинозвезды и критика в исполнении Дмитрия Нагиева и Антона Лапенко. Среди громких премьер месяца — музыкальная драма «ВИА «Васильки», «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым, короткометражка Ивана Соснина о больничных клоунах «30 секунд». Апрель, кроме того, подарит зрителям долгожданные продолжения. Со вторыми сезонами выйдут «Операция «Карпаты», «Одни из нас», «Андор». «Беспринципные» отправятся в Питер. Поклонников антиутопии «Рассказ служанки» ждет финал многолетней истории борьбы с тотальной диктатурой Галлаада. «Известия» — о том, какие сериалы смотреть онлайн в апреле.

«Актерище»

Kion

Премьера 1 апреля

Фото: KIONFILM

В марте 2025 года проект был признан лучшим оригинальным сериалом на фестивале Original+. Главные роли в комедии о вражде суперзвезды кино и критика сыграли Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко. Вячеслав Третьяков, большая знаменитость, наслаждается вниманием к своей персоне и купается в лучах своей славы — до тех пор пока блогер-кинокритик Никита Кисляк не выпускает разгромную рецензию на его последний фильм. Звезда требует удалить обзор, а в ответ на отказ устраивает публичную драку, чем оскандаливается еще больше: контракты разорваны, репутация уничтожена. Единственный шанс вернуть всё на свои места — забыть про гордость, найти общий язык с Кисляком и сыграть главную роль в его спектакле в провинциальном театре.

«Гипнозис» 18+

Okko

Премьера 3 апреля

Фото: ЛУКФИЛЬМ / LOOKFILM

В центре сюжета мистического триллера трое необычных друзей. Один из них частный детектив, который может читать мысли. Другой — адвокат с даром видеть будущее. Третий — священник, который умеет смотреть в прошлое. Благодаря своим сверхъестественным способностям все они неплохо устроились в жизни, однако привычный ее ход нарушает загадочный мститель. В сериале снялись Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр, Кирилл Кяро, Евгений Коряковский, Анастасия Куимова. Проект отметили наградой за оригинальный сценарий и специальным дипломом за оригинальный и смелый концепт на четвертом фестивале стриминговых платформ Original+, где состоялась премьера первого эпизода.

«Урок» 18+

Okko

Премьера в апреле

Фото: MEM Cinema Production

На экране тандем, пожалуй, самых обаятельных молодых российских актеров — Юры Борисова, блиставшего недавно на «Оскаре» с «Анорой», и Даниила Воробьева, который влюбляет в своих героев, будь они даже мерзавцами, какой-то особой, свойственной только ему манкостью. Герой Борисова здесь в чем-то повторяет судьбу персонажей популярной драмы «Трудные подростки», где успешный в своем деле парень после трагических событий теряет всё и находит себя в работе с детьми, но от этого менее интересным «Урок» не становится. Чего стоит только увидеть актера в амплуа скандального рэпера с татуировками на лице. Популярный хип-хоп-исполнитель Антон после аварии, где погибает его девушка Лиза, попадает в наркологическую клинику. Спустя год в рехабе он возвращается никем и ни с чем в родной город к брату Константину. Тот предлагает помощь, но с одним условием — Антон должен стать школьным учителем.

«Шерлок и дочь» 18+

Amediateka

Премьера 3 апреля

Фото:Albion Television

Сюжеты о расследованиях непревзойдённого частного детектива Шерлока Холмса не раз находили воплощение на экране и всё равно не прекращают интересовать кинематографистов. Новая история предлагает неожиданный поворот в жизни сыщика. Шерлок остался без своего бессменного спутника доктора Ватсона, которого вместе с миссис Хадсон взял в заложники преступный синдикат во главе с Мориарти. В этот момент на пороге его дома оказывается бойкая девушка Амелия, которая заявляет, что Шерлок ее отец, а мать погибла при загадочных обстоятельствах. Теперь сыщик в паре с юной особой пытается спасти друга, а заодно узнать тайну происхождения своей внезапно объявившейся родственницы.

Мировая премьера двух первых серий состоится в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Особенно «Шерлок и дочь» порадуют поклонников «Гарри Поттера». В образе детектива — Дэвид Тьюлис, известный по роли Римуса Люпина в серии фильмов про волшебника из Хогвартса. Амелию сыграла молодая актриса Блю Хант, знакомая фанатам сериала «Древние» (спин-офф «Дневников вампира»).

«Рассказ служанки» (шестой сезон) 18+

Hulu

8 апреля

Фото:Daniel Wilson Productions Inc.

Мрачная антиутопия о будущем, где царит тотальная диктатура, а женщины вынуждены быть наложницами в семьях влиятельных мужчин и их жен. Единственная их функция — приносить потомство. Сериал основан на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд. Премьера состоялась еще в 2017 году. Проект получил признание критиков, был отмечен престижными премиями. Шестой сезон — финальный. Джун в исполнении Элизабет Мосс предстоит продолжить борьбу с режимом и за свободу своих близких.

«ВИА «Васильки» 16+

Wink.ru

Премьера 10 апреля

Фото: НМГ Студия

В 1970-х Лена, будучи студенткой журфака, познакомилась с популярным ансамблем «Васильки» и влюбилась в его лидера Юру Василькова. Вскоре коллектив внезапно исчез со сцены. Спустя 45 лет ее дочкам и внуку предстоит отыскать пропавших музыкантов, чтобы исполнить единственное условие в ее завещании. Музыкальный проект собрал звездный состав актеров. В ролях Дмитрий Харатьян, Ирина Розанова, Николай Добрынин, Игорь и Григорий Верники, Анна Котова, Владислав Ветров и др.

«Операция «Карпаты 2» 16+

Wink.ru

Премьера в апреле

Действие разворачивается в 1949 году. Советский разведчик под видом диверсанта по кличке Ворон заброшен в Карпаты. Кураторы из британской разведки MI6 ждут, что он устроит там саботаж и дестабилизирует обстановку. На самом же деле лейтенант МГБ добыл сверхсекретную информацию, которая поможет разоблачить агентов иностранных разведок в СССР. В то же время против него работает другой высококлассный профессионал, давно внедренный в структуры МГБ. С помощью своей возлюбленной Ангелины и вора-рецидивиста Чумы, которые знакомы зрителю по первому сезону, Ворону предстоит сорвать планы «крота» и работающих на него бандитов.

«30 секунд» 12+

Start

Премьера в апреле

Драма уральского режиссера Ивана Соснина в 2025 году получила «Золотого орла» в номинации «Лучший короткометражный фильм». Это история о больничных клоунах Артеме и Наташе. Однажды они узнают, что мать перестала навещать девочку Варю, к которой они особенно привязались. Но Артем понимает, что победить болезнь малышке может помочь только мама. В ролях Сергей Гилев и Ольга Лерман.

«Если король проиграет» 18+

Иви

Премьера в апреле

Одна из главных звезд турдизи, актер Халит Эргенч, известный российской публике по роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», возвращается на экран в психологической драме «Если король проиграет». Его герой Кенан — человек надменный и холодный, привыкший получать свое. Словом, чувствует себя королем по жизни. Но однажды он влюбляется, и незнакомые ранее чувства оказываются для него болезненными. Тем более он женат. Чтобы выбраться, он обращается к психотерапевту, и на сеансах обнаруживаются глубинные проблемы его подсознания.

«Одни из нас» (второй сезон) 18+

Max

13 апреля

Долгожданное продолжение постапокалиптической драмы, основанной на одноименной серии компьютерных игр, выходит спустя два года после премьеры первого сезона, а события в ней разворачиваются спустя пять лет. Уцелевшие после пандемии, которая превращает людей в бездумных зомби, продолжат бороться за выживание. Известно, что отношения Элли (белла Рэмзи) и Джоэла (Педро Паскаль) станут более напряженными. В новом сезоне появится Эбби Андерсон — один из главных и самых противоречивых персонажей игры. На экране ее воплотила актриса Кейтлин Дивер.

«Андор» (второй сезон) 16+

Disney+

22 апреля

Фото: Lucasfilm Ltd.

«Андор» — сериал медиафраншизы «Звездные войны» и приквел к фильму «Изгой-один. Звездные войны: Истории» 2016 года. В центре сюжета — жизнь разведчика Кассиана Андора в период формирования Альянса повстанцев. Первый сезон вышел в 2022 году. Тогда он получил восторженные оценки критиков, которые называли «Андора» одним из лучших сериалов года и по вселенной «Звездных войн». На Rotten Tomatoes у него 96% положительных рецензий. Хвалят всё — диалоги, режиссуру, великолепный актерский состав. В ожидании продолжения поклонникам истории пришлось потомиться — проект планировали выпустить еще в прошлом году. Новый сезон станет финальным и подведет героя к событиям «Изгоя-один».

«Беспринципные в Питере» 18+

Кинопоиск

24 апреля

Фото: Плюс Студия

На этот раз беспринципные наводят суету в Северной столице. Генерал Хадяков (Николай Фоменко) крупно накосячил, из-за чего его своенравная жена Валя (Кристина Бабушкина) собрала вещи и умотала с Патриков в Питер. Там она продолжила заниматься музыкой и находит новых друзей, пока благоверный топит горе в работе. Но старые знакомые пары решают помочь воссоединению.

«Этуаль» 18+

Prime Video

24 апреля

Красивая балетная драма с Шарлоттой Генсбур. Действие разворачивается в Париже и в Нью-Йорке. В центре внимания танцовщики и художественный персонал двух всемирно известных балетных трупп, вынужденных принять смелое решение, чтобы спасти свои учреждения и вернуть интерес зрителей. Они решаются поменять местами своих самых талантливых звезд.