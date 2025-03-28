В Швеции исключили отправку войск ЕС на Украину из-за отсутствия поддержки США

В Евросоюзе (ЕС) полагают, что без поддержки Вашингтона отправка европейского военного контингента на Украину невозможна. Об этом 28 марта заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в беседе с газетой Le Figaro.

«Это один из выводов, к которому мы пришли», — отметил глава ведомства.

По словам Йонсона, все обсуждения на тему возможного размещения военнослужащих государств ЕС на украинском фронте «находятся на предварительной стадии, поскольку мирное соглашение пока не заключено».

Для реализации этой идеи, продолжил он, необходимо четко определить формат участия европейских стран в этой миссии, получить со стороны НАТО оценку влияния этой миссии на работу альянса, а также добиться «участия Соединенных Штатов, даже если его формат не будет окончательно определен», заключил министр.

Ранее, 19 марта, стало известно о том, что правительство Швеции утвердило трехлетний план военной помощи Киеву. До 2026 года на эти цели планируется потратить $7,5 млрд.