Реклама
Прямой эфир
Мир
В Бангкоке из-за землетрясения обрушилось здание
Армия
ВС России освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области
Армия
ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа»
Общество
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном здании в Москве
Армия
ВС РФ ударили восемью дронами «Герань-2» по цеху с дронами ВСУ под Харьковом
Общество
Суд признал геноцидом преступления нацистов в Запорожской области в годы ВОВ
Мир
Гуцул назвала возбужденное против нее дело политическим
Мир
Путин выразил премьеру Мьянмы соболезнования в связи с землетрясением
Общество
В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве в ночь на 28 марта
Армия
Российские военные освободили Красное Первое в Харьковской области
Мир
Путин обсудил с Совбезом России развитие отношений со странами АТР
Мир
Песков указал на право РФ не соблюдать договоренности при продолжении ударов ВСУ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 78 беспилотников ВСУ над семью регионами России
Мир
Фон дер Ляйен не исключила отмены антироссийских санкций
Мир
На Украине сообщили о захвате Ближних пещер Киево-Печерской лавры
Мир
Премьер Таиланда объявила ЧП в Бангкоке после мощного землетрясения
Общество
Двух туристов эвакуировали с перевала в Магаданской области
Сюжет:

В Швеции исключили отправку войск ЕС на Украину из-за отсутствия поддержки США

Йонсон: отсутствие помощи США делает невозможной отправку войск ЕС на Украину
0
EN
Фото: TASS/EPA/SEBASTIEN NOGIER
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Евросоюзе (ЕС) полагают, что без поддержки Вашингтона отправка европейского военного контингента на Украину невозможна. Об этом 28 марта заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в беседе с газетой Le Figaro.

«Это один из выводов, к которому мы пришли», — отметил глава ведомства.

По словам Йонсона, все обсуждения на тему возможного размещения военнослужащих государств ЕС на украинском фронте «находятся на предварительной стадии, поскольку мирное соглашение пока не заключено».

Для реализации этой идеи, продолжил он, необходимо четко определить формат участия европейских стран в этой миссии, получить со стороны НАТО оценку влияния этой миссии на работу альянса, а также добиться «участия Соединенных Штатов, даже если его формат не будет окончательно определен», заключил министр.

Коалиция нежелающих: Европа продолжает сопротивляться мирным инициативам РФ
К чему пришли на очередном саммите в Париже и почему Западу невыгодно урегулировать конфликт

Ранее, 19 марта, стало известно о том, что правительство Швеции утвердило трехлетний план военной помощи Киеву. До 2026 года на эти цели планируется потратить $7,5 млрд.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025