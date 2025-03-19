В посольстве РФ в Швеции рассказали об увеличении Стокгольмом объемов поддержки Украины
Швеция не только открыто декларирует готовность оказывать многоплановую помощь Украине «столько, сколько потребуется», но и намерена ее всячески наращивать, зачастую даже в ущерб своим экономическим интересам, заявили «Известиям» в посольстве России в Cтокгольме.
«Более того, шведское правительство утвердило трехлетний план военной помощи Киеву в размере $7,5 млрд на 2024–2026 годы. По последним данным, общий объем оказанной Стокгольмом после начала СВО помощи киевскому режиму составляет $7,32 млрд, из них военной — на $6,19 млрд», — сообщили в диппредставительстве «Известиям».
Каких-либо признаков изменения позиции Стокгольма по отношению к конфликту на Украине на фоне инициатив администрации президента США Дональда Трампа по возобновлению диалога с Россией пока не просматривается.
«Таким же неизменным остается и конфронтационный курс Швеции в отношении нашей страны. Здесь по-прежнему придерживаются согласованной еэсовским Брюсселем линии на «мир через силу» и, похоже, не готовы всерьез рассматривать варианты урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами», — сказали в российском диппредставительстве «Известиям».
Судя по заявлениям официальных лиц и анонсам об очередных пакетах военной и гражданской помощи, Швеция не намерена останавливаться на достигнутом, продолжая совместно с другими западными странами накачивать киевский режим вооружениями и боеприпасами. Таким образом в Швеции рассчитывают обеспечить Украине более выгодные позиции на будущих мирных переговорах, резюмировали в посольстве РФ.
Ранее власти Швеции одобрили очередной пакет военной помощи Украине, в него вошли 18 артиллерийских установок Archer и пять радиолокационных установок контрбатарейного огня Arthur.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Скандинавские карманы: Дания, Норвегия и Швеция выделят $12 млрд Киеву в 2025-м