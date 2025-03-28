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В Подмосковье арестовали рэпера Obe1Kanobe за незаконный оборот наркотиков

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Фото: МВД РФ
dzen
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Правоохранительные органы задержали в Московской области ранее судимого 39-летнего рэп-исполнителя, его подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«По оперативной информации, злоумышленник оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире, расположенной в поселке Совхоза им. Ленина. Для этого он закупил специальное оборудование, семена и удобрения», — рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

В ходе осмотра квартиры правоохранители обнаружили 22 горшка с коноплей, различные емкости с листьями, а также оборудование для наркоплантации. В результате проведенной экспертизы было выявлено, что в одной из обнаруженных коробок находились части наркосодержащего растения.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.

Согласно данным источника «Известий», задержанный — рэпер Obe1Kanobe (настоящее имя — Никита Канобович).

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В этот же день стало известно о ликвидации двух нарколабораторий, которые производили в Подмосковье 1,5 млн доз синтетических наркотиков в месяц. В отношении подозреваемых в изготовлении этих запрещенных веществ возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Фигурантов заключили под стражу.

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