В Подмосковье ликвидировали две производившие 1,5 млн доз в месяц нарколаборатории

В Подмосковье правоохранительные органы ликвидировали две нарколаборатории, в которых производили 1,5 млн доз в месяц. Об этом 28 марта заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе проверки оперативной информации полицейские остановили иномарку, выезжавшую с территории поселка в Раменском муниципальном округе», — рассказала Волк в своем Telegram-канале.

В багажнике автомобиля обнаружили 4 кг кристаллического вещества. В результате пассажира и водителя транспортного средства задержали. При проведении расследования на территории проживания подозреваемых сотрудники правоохранительных органов обнаружили две лаборатории по производству синтетических веществ. Впоследствии также удалось задержать третьего подозреваемого.

«Всего по результатам проведенных мероприятий изъято более 200 кг мефедрона. По ценам черного рынка розничная стоимость изъятого наркотика составляет более 800 млн рублей», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Фигурантов также заключили под стражу.

21 марта стало известно о задержании организаторов наркотических лабораторий во Владимирской и Смоленской областях. Они продавали запрещенные вещества с помощью интернета.

Позже, 24 марта, суд приговорил фигурантов к лишению свободы на сроки от 10 до 20 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов.