ФСБ задержала организаторов нарколабораторий во Владимирской и Смоленской областях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала во Владимирской и Смоленской областях организаторов подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков, которые продавали через интернет. Об этом 21 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

В ходе обысков правоохранители обнаружили у жителя Владимирской области синтетическое наркотическое средство массой более 55 кг и не менее 450 л наркосодержащей жидкости. В то же время у мужчины из Смоленской области изъяли то же синтетическое вещество массой более 224 кг, не менее 11 т наркосодержащей жидкости, а также охотничий карабин, переделанный под боевой, 190 патронов, пистолет Макарова и 109 патронов.

«В ходе обысковых мероприятий изъяты денежные средства в размере свыше 30 млн рублей, в том числе хранящиеся на криптокошельке, полученные от незаконного оборота наркотиков», — указано в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 228.1 («Производство наркотических средств в особо крупном размере»). Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантам грозит пожизненное заключение свободы.

Сотрудники Шереметьевской таможни 19 марта обнаружили пять ведер тетрагидроканнабинола, замаскированного под растительные экстракты, которые прибыли авиарейсом из Стамбула. Правоохранители провели обыски в квартире подозреваемого и нашли 3 кг наркотиков, а также 2 кг запрещенных веществ на складе. В отношении него возбудили уголовное дело.