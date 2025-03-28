Паслер извинился перед оренбуржцами за возможные недоработки

Возглавлявший с 2019 года Оренбургскую областью Денис Паслер, который был назначен врио главы Свердловской области, поблагодарил жителей региона за совместную работу и попросил прощения за возможные недоработки.

В конце своей речи Паслер прослезился, попросил воды и эмоционально извинился.

«Я хотел попросить прощения у всех, кого, не дай бог, обидел словом или [за то, что] не доделал те дела, которые надо было доделать», — сказал 28 марта он на церемонии представления врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева.

Паслер подчеркнул, что уверен в дальнейшем развитии и процветании региона благодаря поддержке Солнцева.

26 марта президент РФ Владимир Путин назначил Паслера врио губернатора Свердловской области в связи с досрочной отставкой предыдущего главы региона Евгения Куйвашева по собственному желанию. Кроме того, в связи с уходом Паслера с поста губернатора Оренбургской области Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности региона Евгения Солнцева.