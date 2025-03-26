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Путин назначил Паслера врио губернатора Свердловской области

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Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Соответствующий указ был опубликован 26 марта на сайте Кремля.

Уточняется, что Паслер был назначен на должность врио губернатора Свердловской области в связи с досрочной отставкой предыдущего главы региона Евгения Куйвашева по собственному желанию.

Кроме того, в связи с уходом Паслера с поста губернатора Оренбургской области Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности региона Евгения Солнцева. До этого Солнцев был главой правительства Донецкой Народной Республики (ДНР).

Оба документа вступают в силу со дня подписания.

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В этот день президент России предложил Паслеру стать временно исполняющим обязанности главы Свердловской области. По словам Путина, Паслер обладает глубокими знаниями о регионе, так как с 2012 по 2016 год руководил правительством Свердловской области. Евгению Солнцеву, в свою очередь, было предложено заменить Паслера в Оренбургской области и занять пост врио губернатора региона.

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