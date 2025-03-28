Суд в Барселоне отменил приговор футболисту Алвесу по делу о сексуальном насилии

Верховный суд Каталонии в пятницу, 28 марта, отменил приговор бразильскому футболисту Дани Алвесу по обвинению в сексуальном насилии.

«Апелляционное отделение Верховного суда Каталонии единогласно удовлетворило апелляцию футболиста, приговоренного <...> к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения за сексуальное насилие над молодой женщиной в ночном клубе Барселоны 31 декабря 2022 года», — сообщается на сайте суда.

Отмечается, что обвинительное заключение низшей инстанции обладает существенными недостатками. В частности, суд, признавший Алвеса виновным, недостаточно хорошо изучил рассказ заявительницы и не сопоставил его с доказательствами невиновности футболиста, которые предоставила защита.

В январе 2023 года на Алвеса подала заявление в полицию 23-летняя девушка, имя которой не разглашается. Она обвинила его в насильственных действиях сексуального характера в одном из ночных клубов Барселоны. Суд определил Алвесу меру пресечения в виде заключения под стражу, отказав в освобождении под залог.

Год спустя футболист был признан виновным и получил наказание в виде четырех с половиной лет тюрьмы с пятилетним испытательным сроком. Кроме того, он должен был выплатить €150 тыс. компенсации, а также покрыть все судебные издержки. Позднее Алвеса освободили после уплаты залога в €1 млн.