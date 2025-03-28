Минпромторг изменил правила льготного лизинга автомобилей

В России изменились параметры программы льготного лизинга автомобилей. Увеличена скидка на общественный транспорт и электромобили категорий N2 и M2. Также появилась возможность реализации в рамках программы автомобилей, произведенных в течение IV квартала 2024 года, говорится в сообщении Минпромторга РФ, которое поступило «Известиям» 28 марта.

Скидка на автомобили этой категории увеличена с 10 до 40%, также на такие транспортные средства в программе предусмотрен отдельный сублимит. В Минпромторге объяснили это поддержанием темпов обновления парков общественного транспорта.

В отдельную категорию выведены электромобили категорий N2 и М2 (грузовики с допустимой максимальной массой 3,5–12 т и автобусы полной массой до 5 т соответственно), например электрические «Газели». Предельный размер скидки на такие модели увеличен более чем вдвое — до 2 млн рублей (ранее он находился на уровне 925 тыс. рублей).

«Также в 2025 году в программе льготного лизинга смогут участвовать автомобили, произведенные в течение IV квартала 2024 года. Ранее доступ был ограничен условием о выпуске транспортного средства в том же году, что и год предоставления субсидии. Такое решение позволит особенно поддержать сегменты легковых, легких коммерческих автомобилей, прицепов», — указали в министерстве.

В Минпромторге напомнили, что в федеральном бюджете на реализацию программы льготного лизинга в 2025 году предусмотрено 27 млрд рублей. В январе-феврале текущего года мера уже позволила реализовать на более выгодных условиях свыше 5,6 тыс. автомобилей.

Накануне сообщалось, что производство легковых автомобилей в России в январе-феврале 2025 года увеличилось на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первые два месяца 2025 года в РФ было произведено 115 тыс. легковых автомобилей, из них 60,8 тыс. единиц — в феврале.