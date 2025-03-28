Движение на станции БКЛ «Савеловская» восстановлено

В Москве восстановлено движение поездов на станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) «Савеловская». Об этом 28 марта сообщили в столичном департаменте транспорта.

«Движение на Большой кольцевой линии в графике», — говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.

Отмечается, что посадка и высадка пассажиров осуществляется в штатном режиме.

Ранее в этот день на БКЛ движение было перекрыто от «Электрозаводской» до «Хорошевской» по часовой стрелке для проверки состава. На кадрах, опубликованных в Сети, было видно, что на станции «Савеловская» произошло задымление.